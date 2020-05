Varga Miklós a gyerekeivel együtt énekel az Akusztik Legendákban

Hétfőn este az M2 Petőfi TV nézői egy tőle idegenebb műfajban hallhatják a népszerű énekest, hiszen akusztikus feldolgozásban fognak elhangozni a jól ismert dalok, mint az Európa vagy a Zene és játék.

„Eddig nem nagyon volt akusztikus koncertünk. Az én műfajom a rockzene, ahol a hangszerek elég vastagon szólnak, ugyanakkor az akusztikus hangszerelésben derülnek ki a turpisságok”– kezdte Varga Miklós, aki azt is hozzátette, hogy a hangszerelés a dalválasztásnál is közrejátszott, hiszen fontos szempont volt, hogy melyik dal tud akusztikusan is ugyanolyan hangzással megszólalni.

„Előtérbe kerültek a lírai dalok, hiszen ezek sokkal természetesebben hatnak akusztikusan, mint a keményebb rocknóták” – emelte ki.

A még a korlátozások előtt rögzített Akusztik felvételen – amely az énekes utolsó nyilvános szereplése volt március legelején – a rocklegendához csatlakozott két gyermeke is. Felcsendül majd az Oly távol vagy tőlem című sláger lányával, Varga Viviennel közös duettben.

Valamint A Dal 2020 dalválasztó showból is ismert Varga Szabolcsot is láthatjuk, aki az édesapjával és testvérével énekelt közös számok mellett a Pillanat című saját dalát is előadja.

„Az Akusztik sorozatban majdnem mindenki hoz magával vendégelőadót, gondolkodtam, kit hívjak. Sok nagy nevű barátom van a szakmában, akik örömmel vállalták volna, de végül a gyermekeim mellett döntöttem. Tudtam, hogy nem fogok bennük csalódni. Arra azért nem számítottam, hogy aznap az ő produkciójuk lesz a koncert fénypontja. Ha nem róluk volna szó, ezt még rossz néven is vehettem volna…” – tette hozzá mosolyogva az énekes, színész.

A Varga Miklós Akusztik Legendák május 17-én 22 órától hallható a Petőfi Rádióban, majd május 18-án hétfőn, 22 óra 15 perckor a teljes koncert látható lesz az M2 Petőfi TV-n.