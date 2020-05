Ünnepi hálaadó koncertet rendez augusztusban Mága Zoltán

Megosztás Tweet



Tisztelet a hősöknek címmel újabb nagyszabású szabadtéri koncertet tervez az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából Mága Zoltán. A Szent István Bazilika előtti téren megrendezett eseményeken az utóbbi években közel tízezer ember hallhatta a hegedűművész szimfonikus zenekarát, valamint a Kossuth-díjas és rangos művészek előadását. A Liszt Ferenc-díjas zenész reméli, hogy a járványhelyzet a nyár végére már lehetővé teszi a koncert biztonságos megtartását.

„Mindig nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, ennyi ember előtt játszani, és örömöt szerezni. A Szent István téren minden egyes koncertemnek jótékonysági célja volt: hősi halott rendőröknek és katonáknak, árváknak, árvízkárosultaknak, gyógyulásra váró gyermeknek és hátrányos helyzetű iskolásoknak segítettünk a rendezvényünkkel több tízmillió forint értékben” – írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Mága Zoltán hegedűművész.

Hozzátette: idén egy újabb ingyenes koncertet szeretnének tartani a Szent István téren, Magyarország egyik legnagyobb és legszebb temploma előtt, hogy köszönetet mondjanak azoknak az orvosoknak, ápolóknak, akik minden egyes percben embertársaink életéért küzdenek a kórházakban, és köszönetüket fejezzék ki a védekezésben dolgozó állami vezetőknek, a rendőröknek, a katonáknak, és az önkéntesnek, valamint a karitatív szervezeteknek, hogy segítséget nyújtanak a rászorulóknak.

„Bízom abban, hogy augusztusra már lehetőség nyílik a rendezvény megtartására, és a veszélyhelyzet feloldását követően méltó módon tiszteleghetünk és emlékezhetünk a példamutató összefogásra, és fejet hajthatunk a vírus áldozatainak emléke előtt is. Hiszem, hogy a Szent István Bazilika előtti téren a koncertünk idején Isten a jelenlétével, és áldásával segíteni fog minden honfitársunkon, akik ebben a nehéz időszakban most is példamutatóan cselekedtek” – fogalmazott Mága Zoltán.

A címlapfotó illusztráció.