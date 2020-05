A Söndörgő online eseménnyel ünnepli 25. születésnapját

Megosztás Tweet



Online közvetítéssel, benne élő és archív koncerttel, beszélgetéssel ünnepli 25. születésnapját a Söndörgő. A külföldön is sikeres világzenei csapat május 11-én várja a nézőket – aznap kezdődött volna a jubileumi turné.

„Minden jel szerint hosszú folyamat lesz, amíg a járvány miatt újra színpadra, közönség elé állhatunk. Kinyitottuk a fiókot, elkezdtük átnézni a régi koncertfelvételeket. Rengeteg anyagunk van, hosszú évek óta minden fellépésünk anyagát rögzítjük. Végül úgy döntöttünk, hogy a 25. évforduló napján a tíz évvel ezelőtti Müpa-koncertünk anyagát fogjuk levetíteni” – mondta Eredics Áron, a Söndörgő vezetője az MTI-nek.

Megjegyezte, 2010-ben szintén a Söndörgő kerek születésnapja volt az apropó, és a Müpa-est a kevés olyan alkalmak egyike, amikor sok vendég lépett velük színpadra, ráadásul a világzenei színtér igazi nagyágyúi. Köztük volt mások mellett a Vujicsics együttes, Sebestyén Márta, Herczku Ági, Szalóki Ági, Ferus Mustafov és Versendi Kovács József. A felvételből azóta sem készült kiadvány.

„Tíz év távlatából elmondható, hogy gyakorlatilag ez a koncert indította el a Söndörgő nemzetközi karrierjét. Ha már nem tudunk most színpadra állni a 25 éves évforduló alkalmából, legalább meg tudjuk mutatni a közönségnek, milyen fontos állomás volt az a Müpa-est a zenekar életében” – fogalmazott Eredics Áron.

Az akkori koncert most május 11-én teljes egészében látható lesz a Söndörgő közösségi oldalán. A kétrészes műsor szünetében a csapat élőben jelentkezik be, a tagoktól lehet kérdezni, a zenészek mesélni fognak a 2010-es esemény hátteréről.

A szentendrei zenekar (Eredics Áron – tambura, darbuka, ének; Eredics Benjámin – tambura, darbuka, ének; Eredics Dávid – tambura, kaval, szaxofon, klarinét, ének; Eredics Salamon – tambura, harmonika, furulya, hulusi; Dénes Ábel – nagybőgő) hosszú évek óta állandó meghívottja külföldi rock-, pop- és világzenei fesztiváloknak, koncerttermeknek és kluboknak, játszott például a londoni Queen Elizabeth Hallban, a dániai Roskilde fesztiválon, a World Music Expón (Womex).

Eddig nyolc lemezt készítettek, a 2014-ben megjelent Tamburocket – Hungarian Fireworks vezette a World Music Charts Europe-ot. A tagok valamennyien a Zeneakadémián végeztek, tanítanak is ott.

„A Söndörgő alakuló próbája egy naptárbejegyzés szerint 1995. május 11-én volt. Huszonöt évvel később az online közvetítés egy élő produkcióval fog kezdődni 18 órakor: teljes létszámban egy ház hosszú gangján fogunk előadni egy számot, természetesen az előírásoknak megfelelően, kellő távolságra állva egymásól. Ebből az alkalomból játszik velünk először új tagunk, Dénes Ábel, aki fél éve csatlakozott hozzánk, és a népzene mellett a dzsesszben is otthonosan mozog. Elődjétől, Buzás Attilától, aki más utakat választott, békében váltunk el” – közölte Eredics Áron.

Mint hozzáfűzte, az ötletet a gangos zenélésre egy néhány héttel ezelőtti eset hozta, amikor unokaöccse, Eredics Emil a házuk mellett sétálva felszólt neki, hogy játsszon neki valamit a tamburáján. A rögtönzött előadás nagy sikert aratott, a környező házakból taps szólt.

A Söndörgő idei jubileumi évében Franciaországban, Németországban, Norvégiában lépett volna fel, és tervezett egy tíz koncertből álló hazai turnét is – mindez a járvány miatt elmarad. „Talán szeptemberben már lehetnek fellépéseink, de semmi biztosat nem tudunk. Az itthoni turné, az új tagunk bemutatása kapcsán is lakáskoncertekből állt volna, és bár az élet közbeszólt, a sorozat online, zoom-os verzióban akár meg is valósulhat”.

A tamburás zenét játszó, három Eredics-fivért és egy unokatestvérüket felvonultató Söndörgő zenéje a Vujicsics együttes örökségét viszi tovább, miközben egyedi stílust alakított ki. A zenekarvezető szerint muzsikájuk sokat alakult az idők során, legutóbbi lemezükkel, a tavaly kiadott Nyolc 8 Nyolc című anyagukkal a zene szabadabb felfogása felé fordultak. Az autentikus népzene feldolgozása mellett az utóbbi időben bátrabban használnak új, saját szerzeményeket. „A mostanában készülő új dolgaink a klasszikus zene és a dzsessz irányába mozdulnak”.

Eredics Áron elmondta az MTI-nek, hogy bár a zenekarnak a nemzetközi sikerek stabil alapot biztosítottak, a most kialakult helyzetben a teljes hazai előadóművészeti szektor nagyon nehéz helyzetbe került és szüksége van a támogatásra.