Mama kérlek feldolgozásával köszöntik és támogatják az anyákat – VIDEÓ

Megosztás Tweet



Anyák napjára készülve hazánk négy, ikonikus zenei alakja közösen dolgozta fel Bródy János: Mama kérlek című dalát. Rúzsa Magdi, Lábas Viki, Járai Márk és Horváth Tamás a STRAND Fesztivál felkérésére állt mikrofon elé, hogy több tízezer fesztiválozó nevében mondjanak köszönetet minden anyukának. A STRAND ALLSTARS klipje pár nappal Anyák napja előtt, hétfőn debütált.

Május első vasárnapja, Anyák napja egyben a tavasz egyik legfontosabb családi ünnepe, amikor mindenki az anyukájára gondol. A STRAND Fesztivál szervezői ezúttal négy ikonikus magyar művészt kértek fel, hogy velük együtt, több tízezer fesztiválozó nevében mondjanak köszönetet minden anyukának. „Évek óta boldogan tapasztaljuk, hogy a STRAND Fesztivál túl azon, hogy egy élményekkel teli Balaton-parti nyaralás, egy olyan esemény is egyben, ahol a fesztiválozók és a szüleik is remekül érzik magukat. Gyakori, hogy a már felnőtt gyerekek és az anyukák-apukák együtt érkeznek ide, akárcsak egy családi nyaralásra, de arra is bőven látunk példát, amikor fiatal párok hozzák magukkal a gyerekeiket. Ez adta az ötletet, hogy a STRAND vendégei nevében Bródy János gyönyörű dalát feldolgozva mondjunk köszönetet minden anyukának” – mondta el Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton alapítója, a feldolgozott dal producere.

A Mama kérlek egy negyven éves sláger, a 2020-as feldolgozásban résztvevők, Rúzsa Magdi, Lábas Viki, Járai Márk és Horváth Tamás kivétel nélkül jóval fiatalabbak a dalnál, melyet Bródy 1978-ban írt Koncz Zsuzsának.

„Gyönyörűséges és megható” – így fogalmazott Bródy János a Mama kérlek 2020-as változatáról „Számomra rendkívül nagy megtiszteltetés, hogy az én dalommal köszöntik az anyukákat 2020 májusának első vasárnapján. Egy szerzőnek mindig öröm, ha kivételes tehetségű előadók éreznek rá a dalba sűrített mondanivalóra, és a STRAND Fesztivál felkérése garancia volt a feldolgozás minőségére. A zenei alap a Margaret Island műve, akik mindig jó érzékkel nyúltak az általam írt dalokhoz, és ebből a felvételből is kiderül, hogy milyen kiváló muzsikusok. És hát az énekhangok is elbűvölőek” – mondta el a szerző.

Az énekesek nem találkoztak egymással

A STRAND ALLSTARS tagjai, Lábas Viki, Rúzsa Magdi, Horváth Tamás és Járai Márk a dal születése során nem is találkoztak egymással, a felvétel eredetileg tervezett időpontját a koronavírus járvány miatt le kellett mondaniuk, a dal és a videóklip a művészek otthonában, házi stúdiójában készült. A klipben az előadók gyerekkori fotói és a STRAND Fesztivál életképei váltják egymást. A zenei alapot Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint, a Margaret Island tagjai készítették.

„Mindig próbálok arra törekedni, hogy a dalaimmal olyan üzenetet adjak át, aminek súlya van, ami megnyom belül egy gombot. Olyasmi, amivel tudunk azonosulni. Na, ez a dal pont ilyen: mély és tiszta” – meséli Horváth Tamás. „Én sajnos már nem beszélhetek Édesanyámmal, mert elhunyt, de akkor is üzennék neki. Mégpedig azt, hogy úgy élem az életem, ahogy megígértem neki, s talán még annál is jobban. Köszönöm, hogy esélyt adott arra, hogy elérhessem az álmaim, és egy olyan életet élhessek, amire mindig vágytam. Örökké hálás leszek, mert megtanított arra, hogy nincs mitől félnem” – tette hozzá.

Autista gyerekeket egyedül nevelő anyukákat támogatnak

A STRAND ALLSTARS dala kapcsán a MOL és az Együtt az Autistákért Alapítvány autista gyerekeket egyedül nevelő, hátrányos helyzetben lévő anyukákat támogat.

A MOL és az Alapítvány minden egyes klip megtekintés után egy forinttal támogatja a kezdeményezést. Céljuk, hogy egy hét alatt, anyák napja éjfélig a YouTube megtekintések száma lehetőség szerint elérje a kétmilliót. Ebben az esetben tíz anyukát tudnának támogatni 200 000 forint értékben.

A címlapfotó illusztráció.