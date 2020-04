Online komolyzenei sorozatot indít a Budapesti Filharmóniai Társaság

Megosztás Tweet



Online komolyzenei sorozatot indít KameraZene címmel szerdán a Budapesti Filharmóniai Társaság.

A műsor Mona Dániel zenetörténész vezetésével heti rendszerességgel dolgoz fel zenei témákat, interjúkat, klasszikus zenei mémeket és animációs kisfilmeket mutat be a Filharmóniai Társaság YouTube-csatornáján. A narrációt szórakoztató animációk kísérik – közölték a szervezők kedden.

A Budapesti Filharmóniai Társaság Magyarország első hivatásos szimfonikus zenekaraként jött létre 1853-ban. A Zenetudományi Intézet segítségével most feldolgozzák teljes történetüket, begyűjtenek minden fellelhető dokumentumot, videóanyagot, zenei kritikát, archív fényképet, mely a 167 év történetéből fellelhető.

Számos anekdota is része a történetüknek, melyeket a közeljövőben kisfilmek formájában elevenítenek meg. A legérdekesebb dokumentumokat, történeteket a Facebook-oldalukon teszik közzé, a későbbiekben a teljes archívumot publikussá teszik.

„167 éves történetünk kötelez minket arra, hogy múltunkat a lehető legrészletesebb módon feldolgozzuk, de a lehetőségeket is fel kell kutatnunk, hogy a mai kor elvárásainak megfelelő tartalmakat, új formákat keressünk a klasszikus zene számára. Közönségünk már két éve élvezheti Mona Dániel különleges humorát a martonvásári koncerteken, reméljük, hogy most térbeli korlátozás nélkül a lehető legszélesebb közönség otthonába is tudunk vidám perceket csempészni klasszikus zenei témákkal” – idézi a közlemény Tóth László, a Budapesti Filharmóniai Társaság elnöke szavait.