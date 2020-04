Különleges koncertekkel készülnek a hétvégén a Magyar otthon! Fesztivál „fellépői”

Megosztás Tweet



Egyre több ismert ember kampányol az otthonmaradás mellett. Színészek, sportolók és zenészek is arra hívják fel a figyelmet, hogy aki csak teheti, ne mozduljon ki a lakásból. A Maradj Otthon! Fesztivál különleges koncertekkel készül a hétvégére – derül ki az M1 Híradójából.

Karanténklip készült a Kiscsillag zenekar Nem szégyellem című számához. Lovasi Andrásék külön-külön forgatták a videókat magukról, otthon. A végeredmény azt mutatja be, hogyan telhetnek az emberek mindennapjai mostanában.

A Maradj Otthon! Fesztivál keretében több énekes is videóban mutatja be a hétköznapjait, közben pedig zenélnek is. Pénteken Molnár Tomi, a Jetlag egyik tagja adott élő koncertet a házi stúdiójából. Késő este pedig DJ Willcox mixelt az elektronikus zenét kedvelőknek.

Ezen a hétvégén exkluzív koncertet ad a saját otthonából, egy kanapéról a Margaret Island zenekar, találkozhatunk a Follow the Flow koncertjével, Ákos egy élő közvetítéssel jelentkezik a saját Youtube csatornájáról, amely a Maradj otthon! Fesztivál oldalán látható majd.

Lobenwein Norbert, a fesztivál alapítója azt mondta: mindent megtesznek azért, hogy senki ne unatkozzon a hétvégén sem, ezért különleges programokkal készülnek az otthon maradóknak.

„Ezen a hétvégén megünnepeljük a Volt Fesztivál 27. születésnapját. Ebből az alkalomból egész nap jó néhány DJ szettet, élő koncertközvetítést láthat a közönség a Maradj Otthon oldalán, illetve a Mol Nagyon Balaton sorozat keretében nyaranta zajló Klassz a Parton névre hallgató komolyzenei koncertsorozat ugyancsak jelentkezik ezen a hétvégén”– mondta Lobenwein Norbert.

A Maradj Otthon! Fesztivál Road Movie sorozatot is indít. Arra kérték az előadókat, hogy olyan dalokkal jelentkezzenek, amelyekben nekik kedves tájakat, régiókat, falvakat vagy városokat mutatnak be.

A zenéhez készült klipeket az emlékeik ihlették, és így virtuálisan kiviszik a szabadba az otthon maradókat. A sorozatot a Bagossy Brothers Company kezdi: a Visszajövök című daluk Erdélybe repíti a rajongókat.

„Picit próbáltunk belevinni alternatív szálat is mindig szeretjük, hogyha két, vagy több értelme van egy-egy dalszövegnek, vagy akár videoklipnek is, és ezt sikerült elérnünk szerintünk. A dal az otthon szeretetéről szól” – mondta Bagossy Norbert énekes.

A Maradj Otthon! Fesztivál célja továbbra is az, hogy aki teheti, ne mozduljon ki a lakásából, ugyanis ezzel lehet a legjobban csökkenteni a vírus terjedését.