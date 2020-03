Már hatvanezren követik a Maradj Otthon! Fesztivált

A szombaton elindított kampány Facebook oldalát már hatezren követik – mondta el Lobenwein Norbert, az akció elindítója.

Szombat délután indították el a „Maradj otthon! Fesztivál” Facebook oldalát. Az eseményt mára már hatvanezren követték, a résztvevők száma percről-percre folyamatosan nő.

„A Maradj Otthon!” virtuális fesztivál alapítója 50 szervező, hazai fesztiválok, klubok, események házigazdái. Velük közösen mindent megteszünk azért, hogy a hazai művészeket mozgósítsuk és együtt elérjük, hogy a közönség tartsa be a szabályokat és maradjon otthon. Évente több millióan járnak hazai fesztiválokra, koncertekre. A rajongókat a kedvenc előadóik tudják a leginkább megszólítani, rájuk hallgatnak, ez a Maradj Otthon! Fesztivál fő küldetése” – mondta el Lobenwein Norbert, az akció elindítója.

Természetesen az akció célja az is, hogy a közönség odahaza is találkozzon kedvenc előadóival, így rendszeresen mutatnak majd be koncerteket, dj-szetteket, közönségtalálkozókat, melyeket a művészektől várnak.

Vasárnap este nyolckor a Maradj Otthon! Fesztivál első koncertjét Járai Márk otthonában adja.

Hétfőn este hétkor indul a Maradj Otthon Challenge: minden este más művész, más sztár az otthonában beszél arról, hogy hogyan tölti ezeket a napokat és a szabályok betartására buzdítja a rajongókat. A kihívás hétfőn Majkával indul, a keddi házigazdát majd tőle tudják meg a követők.