Négy koncertet kínál tavasszal a fertődi Esterházy-kastély

Négy koncertet tartanak április 18. és június 27. között a fertődi Esterházy-kastély Marionettszínházában a tavaszi koncertsorozat keretében – hangzott el a programot bemutató sajtótájékoztatón hétfőn Fertődön.

Rácz Márton, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. zenei vezetője elmondta, hogy április 18-án Joseph Haydn kevésbé ismert öccsének, Michael Haydnnek három művét mutatja be a Capella Savaria Kalló Zsolt hegedűművésszel közösen.

Rácz Márton Michael Haydn munkásságáról azt mondta, hogy egyházzenei területen nagyobb hírneve volt, mint testvérének, emellett bátyja is többre becsülte munkásságát a sajátjánál.

Május 16-án Hőskor újrahangolva címmel a Magyar Jazz Quintet ad koncertet Szakcsi Lakatos Béla Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész vezetésével, az esten a hatvanas évek amerikai dzsessz dallamai csendülnek fel.

Június 5-én a Nemzeti Filharmonikus Zenekar tagjaiból alakult Kamarazenekar ad koncertet Joseph Haydn műveiből, a koncertsorozat záró előadását pedig június 27-én tartják, amikor szintén Haydn műveit szólaltja meg Tóth-Vajna Zsombor csembaló és orgonaművész a Harmonia Caelestis zenekar szólistáival közösen.

Rácz Márton kitért arra is, hogy a tavaszi koncertsorozat a nyári sorozattal folytatódik, amikor Haydn művei mellett Mozart és Beethoven szerzeményei is felcsendülnek. Ősszel ismét megrendezik a vonósnégyes fesztivált öt koncerttel, emellett az Eszterháza Meet Jazz sorozatot is, ahol a Balázs Elemér Group és Micheller Myrtill is fellép majd. A zenei programok mellett egyéb kulturális rendezvényeknek is helyet ad a kastély – fűzte hozzá.