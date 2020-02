A Dunakanyar fölé repít a Kelemen Kabátban Road Movie dala

A Kelemen Kabátban Végtelen című dala lett a Road Movie sorozat következő videója. Az ötödik utazós mozi ezúttal a Dunakanyart mutatja be egy gyönyörű drón videón, Pallag Péter rendezésében.

Immár az ötödik videóklipjével jelentkezett a Road Movie, a VOLT Film augusztusban indult utazós mozija. A sorozathoz ismert zenészeket, előadókat kértek fel, hogy a számukra kedves, emlékezetes helyszínekről írjanak egy dalt, amihez aztán neves rendezők készítenek lenyűgöző klipeket.

„A 2020-as évet a Kelemen Kabátban Végtelen című dalával indítjuk, amihez Pallag Péter készített egy gyönyörű drónvideót. A Balaton, Kishegyes, a Mecsek, illetve Erdély után ezúttal a festői szépségű Dunakanyart mutatja be a Road Movie. Idén még 11 dalt tervezünk kiadni, köztük a Blahalouisiana, AWS, Cloud9+ és sokan mások” – mondta el Lobenwein Norbert, a VOLT Film producere.

„Emellet minden kliphez készül egy Road Movie Guide is, amelyben Tilla vezetésével a szerzők és előadók a dalt ihlető helyeket mutatják be. A filmeket az Akvárium Klubban mutatjuk be egy beszélgetős filmest keretében.”

A Kelemen Kabátban énekese, Horváth Boldizsár így mesélt a Road Movie felkérésről: „Egyrészt megtisztelő egy ilyen zenei névsor tagjának lenni, másrészt nálunk valahogy mindig a hiteles dolgok működtek és annál hitelesebbek – mint hogy arról a helyről írunk dalt, ahol a mai napig minden dalunk születik, valamint ahol születésünktől fogva nyaralunk – nem tudunk lenni.”

A dal éppen ennek köszönhetően aztán gyorsan meg is született, a hangzáson azonban sokat dolgoztak a stúdióban. „Ebben a dalban azt a sokszínűséget, romantikát és nagyívű életérzést szerettük volna megfogalmazni, amit mindenki átélt már, aki volt a Dunakanyarban” – tette hozzá Boldi.

„Miután meghallgattam a dal demo verzióját és megtudtam, hogy a Dunakanyar a téma, az volt az első gondolatom: repüljünk” – mesélte Pallag Péter, rendező.

„Habár a dal látszólag az első nagy szerelemről és egy szép nyári estéről szól, valójában inkább egy szomorkás visszaemlékezés a gondtalan ifjúkorra, szóval a hűvösebb, őszi hangulat különösen jól jött hozzá, nem beszélve a gyönyörű színekről, amik ilyenkor megfestik ezt a környéket” – fejtette ki a rendező.

A forgatást nagyon sok tervezés és fejlesztés előzte meg, hiszen a rendezői változathoz egy vágatlan jelenetet szerettek volna, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy egy közel 15 km hosszú légi útvonalat kellett megtervezni a drón számára. A repülés során kétszer is keresztezték a Dunát, ráadásul mindennek szinkronban kellett lennie a zene szerkezetével.

„Sosem csináltam még hasonlót és őszintén szólva nem is láttam ilyesmit videoklipben, szóval László Petivel, a drónpilótával elég sok váratlan helyzettel és technikai nehézséggel kerültünk szembe a tesztrepülések és a forgatás során is” – tette hozzá Pallag Péter.

A nehézségek azonban végül megoldódtak, és egy varázslatos klip lett a végeredmény.