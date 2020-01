Az Offspring és a Bring Me The Horizon is fellép a VOLT Fesztiválon

Az Offspring, a My Chemical Romance és a Bring Me The Horizon is koncertet ad az idei Telekom VOLT Fesztiválon.

Három világhírű zenekar, a My Chemical Romance, a Bring Me The Horizon és az Offspring is koncertet ad az idei Telekom VOLT Fesztiválon Sopronban. Ezzel teljes lett a fesztivál nagyszínpadának programja – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. Idén július 1-től 4-ig rendezik meg a fesztivált.

A 2001-ben alakult amerikai My Chemical Romance 2013-as feloszlása után tavaly decemberben állt újra össze. 2020-ban turnéra indul, Ausztrália, Új-Zéland, Japán és az Egyesült Királyság mellett Sopronban is fellép. Az eddig négy stúdiólemezt készített csapatban Gerard Way énekel, Ray Toro és Frank Iero gitározik, Mikey Way játszik basszusgitáron, a turnén Jarrod Alexander dobol.

A tavaly új lemezt (Amo) megjelentetett brit Bring Me The Horizon 2014-ben már járt a VOLT-on, 2016-ban a Szigeten is. A grindcore, death metal és emo alapokból építkező, eddig hatalbumos csapat tizenhat éve létezik, a Bring Me The Horizonban Oliver Sykes énekel, Lee Malia gitározik, Matt Kean basszusgitározik, Matt Nicholls dobol, Jordan Fish pedig a billentyűs hangszereket kezeli.

Szintén jön a VOLT-ra a modern amerikai punk rock alapcsapata, a Dexter Holland által vezetett Offspring. Az 1984-ban Kaliforniában alakult zenekar eddig mintegy 40 millió lemezt adott el világszerte. Az áttörést 1994-ben a Smash című album hozta meg, a négy évvel későbbi Americanából 15 millió fogyott. Az Offspring először 2008-ban járt a VOLT-on, később játszott a Szigeten és a Fezenen is.

Dexter Holland, az Offspring énekese (Fotó: MTI/Kollányi Péter)

A hazai élvonal képviseletében ad koncertet az idei VOLT-on a Tankcsapda, a Halott Pénz, Majka & Curtis, a Kowlasky meg a Vega, a Bagossy Brothers Company, az Irie Maffia, az AWS és a Supernem.

A szervezők már korábban bejelentették Lenny Kravitz, Marshmello, a Pretty Reckless és Yungblud fellépését a fesztiválon.