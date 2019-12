A világ legjobbjai a Soundon: Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Kygo és sokan mások

Az idén csúcsra járatott Balaton Soundot kínálatban akár felül is múlhatja jövőre a nyár legnagyobb európai vízparti bulija. Több mint húsz név már biztos, köztük olyan headlinereké, mint a DJ Mag éllovasai, a Dimitri Vegas & Like Mike duó, a Sound kívánságlistájának állandó vezetője, Martin Garrix, vagy Kygo, aki legutóbb is teltházas koncertet adott a fesztiválon.