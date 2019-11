Szigeti Ferenc: Az akusztikus zene a Karthago egyik arca

A 40 éve töretlen népszerűségnek örvendő Karthago együttes a jubileumi koncertshow-ja után egy csendesebb fellépéssel kápráztatja el rajongóit az Akusztik Legendák színpadán. A zenekar ezúttal dob nélkül áll színpadra, és saját „belső órájukra” támaszkodva játszanak, persze döbbenetes lüktetéssel és kifogástalanul, teljes összhangban. A koncertről Szigeti Ferenc, a zenekar gitárosa mesélt az M2 Petőfi TV-nek.

Kiss Zoltán Zéro és Szigeti Ferenc a négy évtizede aktív Karthago együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

– A jubileumi koncertshow-hoz képest most egy teljesen más arcát mutatja a zenekar. Melyik áll közelebb az együtteshez? Össze lehet hasonlítani a kettőt?

A koncert december 1-jén 22 órától a Petőfi Rádióban lesz hallható, majd egy nappal később, december 2-án 22.15-től az M2 Petőfi TV-ben is adásba kerül.

– A Karthago alapvetően egy klasszikus rockzenekar, azonban lemezeinken mindig is voltak lírai, nagyívű dallamok, amelyekre a mai napig büszkék vagyunk. Így nem állt távol tőlünk, amikor úgy hét–nyolc éve a Müpa felkért minket egy akusztikus koncert elkészítésére. Azóta sok hasonló klassz unplugged koncertet adtunk országszerte. A kérdésre konkrétan válaszolva, ez is természetesen a Karthago egyik arca, mégpedig a finoman, szépen muzsikálni is tudó, érett rockerek igazi örömzenélése.

– Mennyi időt vesz igénybe egy-egy dal áthangszerelése?

– Nem volt egyszerű a kőkemény rockdalokat átvinni akusztikus stílusba: sok-sok napot, hetet töltöttünk az átdolgozásokkal. Ugyanakkor nagyon izgalmas és érdekes feladat is volt. Előbukkantak a Karthago zenéjének tulajdonképpeni alapjai. Előbányásztuk a korabeli demókat, amelyeken a szerző megírta a dalt adott esetben egy szál gitáron vagy zongorán. Ugyan sokszor jókat röhögtünk rajtuk, de a cél szempontjából fontosak voltak ezek a felvételek.

– Elektronikus hangszerek nélkül játszanak ezúttal az A38 színpadán, ráadásul dob nélkül… Milyen volt ez a nem megszokott felállás?

– Hát, nem megszokott… Egy rockbanda dob nélkül. Abból indultunk ki, hogy ha már akusztikus koncertet adunk, akkor valóban legyen az: tehát intim, visszafogott, ülve is élvezhető. Zongora és spanyolgitárok. Az volt a legfontosabb szempont, hogy mi élvezzük, bízva abban, hogy akkor a közönség is érezni fogja. A hagyományos dobfelszerelés helyett a sokkal csendesebb cajont választottuk az akusztikus gitárok mellé. Kiderült, hogy remekül passzol az elképzelésünkbe. Nincs benne torzított gitár, dübörgő basszus, visító Hammond és dobpergés, csak lágy, csendes lírai dalok zengnek-bongnak csodásan a kezeink alatt. Nagyon élveztük!

– Előfordult, hogy egy dal akusztikus verzióját jobban megszerették, mint az eredetit?

– Igen, sok ilyen van. Élvezetes úgy játszani, hogy közben tisztán, halkan, összehangolódva, nagyon közel érezzük egymást, így a dalok teljesen más zenei értelmezést kapnak. Már a sokadik akusztikus koncertet adtuk, amikor egy barátunk megkérdezte, miért nem adjátok ki lemezen ezt a fantasztikus műsort? Így került aztán kiadásra a negyvenéves albumunk egyik mellékleteként az akusztikus műsorunk, amit nagyon szeretünk mi is hallgatni a mai napig. Természetesen, azért mi továbbra is egy kemény, látványos, erőteljes rockbanda maradunk, de a különleges hangulatú akusztikus műsorunkat mindig nagy örömmel és várakozással játsszuk.