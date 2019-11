Parov Stelar és Timmy Trumpet is jön a Strand Fesztiválra

Nyolcadik alkalommal rendezik meg a Petőfi Rádió és a VOLT Produkció közös fesztiválját Zamárdiban 2020. augusztus 18-tól 22-ig. Az elsők között bejelentett hazai és világsztárok névsorában Parov Stelar, Timmy Trumpet, Martin Solveig és a Milky Chance is szerepel, valamint már az is biztos, hogy a jövő évi Strand Fesztiválon fellép a Tankcsapda, a Halott Pénz és a Wellhello is.

A kedvezményes jegyelővétel december 2-án indul. A Strand Fesztivál a Mol Nagyon Balaton-sorozat kiemelt eseménye, amely programjaira idén 1,2 millió vendég érkezett a Balatonra.

A címlapfotó illusztráció.