Két finn dzsesszformáció lép fel az Opusban

Ismét megrendezik a New Jazz From Finland című kétnapos koncertet a budapesti Opus Jazz Clubban. Ezúttal két, idén friss albummal jelentkező formációt ismerhet meg a hazai közönség: november 29-én az Ilmiliekki Quartet, másnap Timo Lassy & Teppo Mäkynen játszik – közölte a Budapest Music Center az MTI-vel.

Az Ilmiliekki Quartet az egyik legnépszerűbb finn dzsesszegyüttes. A Verneri Pohjola trombitás, Tuomo Prättälä zongorista, Antti Lötjönen bőgős és Olavi Louhivuori dobos által alkotott kvartett 2002-ben alakult és első éveiben két sikeres albumot készített: a March of the Alpha Males 2003-ban, a Take It With Me 2006-ban jelent meg.

A harmadik anyagra tizenhárom évet vártak, idén áprilisban adták ki a Land of Real Men című lemezt, amelyet most a magyar közönség is élőben hallhat.

November 30-án Timo Lassy & Teppo Mäkynen játszik az Opusban a New Jazz From Finland keretében. A szaxofonos Timo Lassy és a dobos Teppo Mäkynen erőteljes zenét játszó duóban egyesítették erőiket a közelmúltban. A különböző zenekarokban együtt töltött évtizedes közös játékuk révén szerzett összeszokottsághoz az új projektben az újdonság frissessége és izgalma társul. Ez sugárzik az alig néhány hónapja megjelent debütáló album, a Timo Lassy & Teppo Mäkynen számaiból.

Timo Lassy az új évezred egyik legnagyobb finn dzsessz sztárja, aki a The Five Corners Quintetben szerzett ismertséget; végigturnézták Európát, az Egyesült Államokat és Brazíliát. Lassy Moves című hatodik szólóalbuma 2018-ban az év finn dzsesszalbuma lett és Jazz-Emma díjat nyert. Teppo Mäkynennel alkotott duójában a szabad játék és a hang-kísérletek irányába mozdult el.

A helsinki dobos és producer Teppo Mäkynen pályáját olyan híres projektek fémjelzik, mint a 3TM, a The Stance Brothers (+ Jo Stance), a Teddy Rok Seven vagy a már említett The Five Corners Quintet. Az egyik legmuzikálisabb dobosként tartják nyilván hazájában, Teddy Rok néven producerként is ismert. Kétszer nyerte meg a Jazz-Emma díjat, 2004-ben és 2017-ben, ő a Helsinki Rádió népszerű Jazz kiinnostaa című heti show-jának egyik házigazdája.

Az idén fellépő két zenekar lemezkiadója, a We Jazz Records alapítója és művészeti vezetője, Matti Nives a 30-i szombat esti koncert után vinylgyűjteményének legjobb számaival búcsúztatja a New Jazz From Finland idei kiadását. Az afterpartyra a belépés ingyenes.

A címlapfotó illusztráció.