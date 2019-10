A Carson Coma zenekar kapta a klipszemle fődíját

A Carson Coma zenekar kapta a fődíjat a 4. Magyar Klipszemle díjátadóján, amelyet csütörtök este rendeztek meg a budapesti Akvárium Klubban – tudatták a szervezők.

A rendezvényen, amelynek házigazdája Hajós András és Fluor volt, harminc szakmabelit díjaztak. A versenybe benevezett több mint hatszáz videóklipből a száztizennyolc legjobbat vetítették le. A fellépők között volt Henri Gonzo, Lóci, Bérczesi Robi, Odett és Szakács Gergő is – írták.

A legjobb alakítás díját a Platon Karataev együttes Ocean című klipje vitte el, a legjobb szöveges videóklip díja a Van filmzenekar Mindig ez című munkájáé lett, a rendezés díját a Punnany Massif Láv című videóklipje kapta, a legjobb animáció pedig a Beat Dis zenekar I Will Stay Again című videóklipje lett.

A legjobb videóklip díját a Carson Coma videója, a Song About My Grandma vitte el, amely ezenkívül megkapta a legjobb operatőri munkának járó trófeát és a zsűri különdíját is.

A fődíj 1,5 millió forint értékű eszköz- és erőforrás-támogatás volt a CineSuper és a Kraft jóvoltából.

A zsűri munkájában mások mellett Péterfy Bori, Pálfi György, Miki357 és Éder Krisztián is részt vett – számolt be róla a közlemény.

A közönségdíjat Hundred Sins és Azahriah videóklipje, az Oye kapta, a szervezők különdíját pedig Mankind videóklipje, a Rot érdemelte ki.

A magyar klipipart ünneplő rendezvényt először 2015-ben rendezték meg.