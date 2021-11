Bodrogi Törőcsik Mariról: Nem hiszem el, hogy ő már nincs, az az érzésem, hogy csak hanyagságból nem hívom telefonon

Megosztás Tweet



Bodrogi Gyula színész megható szavakkal emlékezett Törőcsik Marira a Librettó című műsorban. Mint ismert, nemcsak legendás barátok voltak, de korábban házastársak is. Udvaros Dorottya pedig kiemelte, hogy a művésznő apró termete ellenére tetőtől talpig jelen volt, még a haja is tele volt energiával.



Ahogy arról kedden írtunk, 86 éves lenne Törőcsik Mari. Ritkán látott képekkel emlékeztünk a magyarok kedvenc színésznőjére.







A Librettó című műsor vendége kedd este, Bodrogi Gyula volt, aki 1956-ban vette feleségül Törőcsik Marit, a házasság 1964-ig tartott, de a barátságuk töretlen maradt. A színész szeretettel nyilatkozott a legendáról.

„Vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy a színészetet nem lehet tanulni vagy tanítani, csak gyakorolni lehet. Lehet egyre szebben beszélni, jobban mozogni, de mindenkiben annyi színész van, amennyi van. Emlékszem a főiskola elején Mari énekelt egy népdalt, én megláttam egy nagyon nagy színésznőt akkor és ugyanolyan maradt. Én beleszerettem, aztán az osztálytársak is beleszerettek. Majd az ország is beleszeretett és végül a világ is. Ő egy olyan egyéniség volt, hogy ha bejött a színpadra akkor egyszerűen érdekelt, hogy mit fog mondani vagy csinálni” – mondta Bodrogi, aki szerint bár Törőcsik Mari sokat szenvedett, de nem a betegsége az ami fennmarad, hanem az amiket játszott.

„Saját magát adta, így pontosan úgy tűnt mintha ráírták volna a szerepet.(...) Nem hiszem el hogy ő már nincs, az az érzésem, hogy csak hanyagságból nem hívom telefonon... de ő van.” – tette hozzá.

Udvaros Dorottya: Vele játszani csodálatos volt

Törőcsik Mari születésének 86. évfordulóján az M5 kulturális csatorna társulatához, a Nemzeti Színházba látogatott el, ahol az idén elhunyt művésznőnek emlékkiállítást szenteltek kollégái. A tablók között a Librettó riportere Törőcsik Mari kolléganőjét, Udvaros Dorottyát kérdezte arról, miben rejlett a színésznő különleges játékának a kulcsa.



„A nézők többnyire azt látták, milyen volt a színpadon, azt viszont nem, mi történt vele a takarásban, az öltözőben, a színfalak mögött. Mari egyszerűen mindenre és mindenkire odafigyelt, az összes emberre, akivel együtt dolgozott. Apró termete ellenére tetőtől talpig jelen volt, még a haja is tele volt energiával. Vele játszani csodálatos volt. Elég volt mélyen belenéznem a szemébe és azonnal megérkeztem a szerepembe. Azt a komplex figyelmet, törődést veszítettük el vele, ami neki természetes, a lételeme volt” – fogalmazott a Librettóban Udvaros Dorottya, aki hosszú éveken át játszott együtt Törőcsik Marival, akit pályakezdőként példaképének tekintett és ma is csodálattal emlékszik vissza rá rendkívüli adottsága miatt.

„Minden egyes tulajdonsága alkalmassá tette arra, hogy színésznő legyen. Odaadó, alázatos, humoros, huncut, vagány, mélyérzésű és átgondolt ember volt. Nem ismerek hozzá hasonlót” – tette hozzá a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, aki mosollyal az arcán nézegette végig a Törőcsik Mari életét bemutató kiállítási anyagot. A további részletek a Librettó idézett adásából ismerhetők meg.

