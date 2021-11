A DAL 2022 – Több száz produkcióval kezdődik a zsűrizés

Megosztás Tweet



Továbbra is töretlen A DAL népszerűsége: mintegy félezer magyar előadóművész és zenekar küldte be zenei anyagát a Duna Televízió nagyszabású showműsorára.

A tavalyit is túlszárnyalta a jelentkezők száma Magyarország egyetlen dalversenyére. A járványhelyzet ellenére idén összesen 455 pályázat érkezett, amelyek közül egy 2022-ben „Az Év Dala” lesz. Joggal töretlen a lelkesedés a zenészek körében A DAL iránt, hiszen a Duna Televízió nagymúltú dalválasztó műsora egyedülálló lehetőségeket kínál.

A győztes egyben a Petőfi Zenei Díj „Év dala 2022” elismerésben is részesül, emellett az előadó vagy zenekar tízmillió forintot kap a produkció fejlesztésére, és egy tízdalos nagylemezt is elkészíthet. A döntőbe jutott, legjobb nyolc dal minden előadója zenei pályájára fordítható nyereménnyel lehet gazdagabb. A fődíj mellett ezúttal is odaítélik majd a legjobb dalszövegért járó elismerést, valamint az Akusztik Dalverseny fődíját.







A DAL 2022 nemcsak a versenyzőknek tartogat izgalmakat, hiszen az új évadban a műsornak otthont adó Duna Televízió több újdonsággal is várja a nézőket: a négy előválogatóban bemutatkozó 40 dal minden adásban élőben hangozhat el, az akusztikus feldolgozások mellett szimfonikus változatban lesznek hallhatók a döntőben, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretében.

A DAL 2022 – az új évad januártól a Dunán!