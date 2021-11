Akrobataként tündökölt a színpadon Csepregi Éva

Megosztás Tweet



A Neoton Família énekesnője hozta el Duna Televízió műsorába fotóalbumát, amely bölcsődés korától egészen a közelmúltig mutatta meg élete fontos állomásait. Csepregi Éva elárulta a műsorban az együttes sikerének összetevőit és a saját színpadi specialitása, a kétlábas óriási ugrás titkát is.

„Összetett a sikerünk titka. A kezdetekkor sokáig gondolkoztunk azon, hogy kinek és mit szeretnénk énekelni, és azon is, hogy nekünk mi állna jól. Kis országban szerettünk volna nagy közönségnek játszani, így a populáris zenét választottuk” – ezzel magyarázta Csepregi Éva a Család-barátban, miért lehet évtizedek óta sikeres a Neoton Família. Az ő életének korai szakaszát is láthatták a nézők, az énekeső fotóalbumából ugyanis egy egészen kiskori, bölcsődei képet is megmutatott.

„Nem szerettem bölcsibe járni, annyira nem, hogy egész nap nem szóltam senkihez, csak ettem, ekkor lett szenvedélyem az evés szerintem”– mesélte nevetve Csepregi Éva. Mire azonban az érettségi tablóképe elkészült – amelyet szintén megmutatott a műsorban – már újabb szenvedélyének hódolt, az éneklésnek. Ezt bizonyították a soron következő fotók is, ahol a Kócbabákkal és a Neoton Famíliával is látható különböző koncertfelvételeken. Az egyik ilyenen egy hatalmas ugrás közben fotózták, amivel kapcsolatban megosztott egy szakmai titkot is a nézőkkel.







„Az ugrás és a láblendítés egy időben visszatérő motívum volt a koncerteken, megerősítették a mikrofonállványt, hogy kibírja az akrobatikus mozdulataimat” – mondta a Duna Televízió műsorában .

A képeket fellapozva nem maradt el a múltidézés sem, hogy milyen kalandosan jutottak ki a ’80-as években Koreába, az kiderül a beszélgetésből, amelyet IDE kattintva lehet újranézni.

A Duna Televízión látható Család-barát magazin hétköznaponként 10.25-től várja a nézőket a képernyők elé, szombatonként 10.25-től pedig a hétköznapi adások legemlékezetesebb pillanataiból láthatnak válogatást az érdeklődők.