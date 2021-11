A Virtuózok több, mint egy televíziós tehetségkutató show

Megosztás Tweet



November 19-től öt péntek estén keresztül ismét a Virtuózok V4+ várja a nézőket a Duna Televízión. A tehetségkutató hetedik évada immár öt ország, a V4-ek és Horvátország részvételével valósul meg. A nagy sikerű klasszikus zenei műsor titkáról és küldetéséről Medveczky Balázs, a Duna Televízió csatornaigazgatója beszélt az M1 Ma reggel című műsorában.

Hetedik évadához érkezett a Virtuózok, amely immár második éve nemzetközi színtéren ad lehetőséget a fiatal zenészeknek a bemutatkozásra és szakmai fejlődésre. A műfajában egyedülálló műsor idén a visegrádi négyek mellett Horvátország részvételével jött létre. Magyarország első és egyetlen komolyzenei tehetségkutatója, a Virtuózok V4+ november 19. és december 17. között lesz látható a Duna Televízióban.

„A műsor sikerének titka a formátumban rejlik, mert közel hozza a klasszikus zenét a nézőkhöz, úgy, hogy akik nem követői a műfajnak, azok is szívesen megnézik. A közszolgálatiságnak fontos eleme, hogy kultúrát közvetítsen és a Duna Televízió igyekszik ezt több műfajban megtenni. Ilyen a Fölszállott a páva, ami a néptánc, népzene műfaját népszerűsíti, A Dal, ami új magyar könnyűzenei műveket hoz létre és a Virtuózok, amely a klasszikus zenét népszerűsíti” – fogalmazott Medveczky Balázs a műsor titkáról. „Bár mindig értékes díjakat kapnak a gyerekek, de ennél is fontosabb, hogy a produkció nem engedi el a tehetségek kezét, hanem követi és gondozza életútjukat. Ettől is több a Virtuózok, mint egy televíziós tehetségkutató show” – tette hozzá a Duna csatornaigazgatója.







A Virtuózok V4+ öt adását a nézők november 19-től követhetik 20.35-től a Duna Televízió műsorán. Az első két adásban a hazai reménységeké a főszerep a magyar válogatók során, ezután jön két nemzetközi elődöntő, és végül a döntő. Hogy hányan jutnak tovább és milyen széles körben közvetítik a tehetségkutatót, arról is beszélt Medveczky Balázs az M1 műsorában.

A Virtuózok V4+ műsorral kapcsolatos minden információ megtalálható a mediaklikk.hu/virtuozok oldalon.

Virtuózok V4+ - első adás november 19-én 20.35-től a Dunán!