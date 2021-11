A testvér kapcsolatok rejtelmeiről szól a Rozmaring kunyhó legutóbbi epizódja

Megosztás Tweet



Lári és Fári a két külsőre nagyon hasonló ikerguba játszotta ezúttal a főszerepet az M2 Gyerekcsatorna bábsorozatának legutóbbi részében. A Rozmaring kunyhó a testvérek közötti konfliktus bemutatására, megoldására és ezzel egyidejűleg önmagunk egyediségének megtalálására helyezte a hangsúlyt. A műsorhoz kapcsolódó podcast központjában is ez a téma áll, a bábjáték szerzője és főszereplője, Trömböczky Napsugár és dr. Polányi Viktória tanácsadó szakpszichológus ezúttal egy testvérpárral, Rippel Ferivel és Rippel Viktorral beszélget a témában.

Testvérek között, főként míg gyerekek, gyakoriak a civakodások, veszekedések, vagy például egy-egy házimunka elvégzése miatti egymásra mutogatások, sőt a féltékenység is. Ezt a helyzetet mutatta be a Rozmaring kunyhó szombati részében, amikor is a takarításból magát kivonó Lári, míg a mindenkinek segítő Fári konfliktusa csúcsosodott ki. Párbeszédük nemcsak a testvérek egymás iránti érzéseit mutatta be, de önmagukkal kapcsolatos félelmeiket is kiválóan érzékeltette. A megoldást ezúttal is Napraforgó remek ötlete szolgáltatta, egy varázslatos „személyiségcsere” után mindenki rájött, bizony önmagunknak lenni a legjobb.

A Rozmaring kunyhó hatodik adása IDE kattintva nézhető újra.

Az adás tematikájához kapcsolódva a gyereknevelés érzékeny témáival foglalkozó Rozmaring pillanatok a családnak podcast is a testvérek közötti konfliktusok kezeléséhez ad kapaszkodót. A Rozmaring kunyhó weboldalán meghallgatható beszélgetésben dr. Polányi Viktória szakpszichológus és a bábjáték szerzője és főszereplője, Trömböczky Napsugár ezúttal Rippel Ferivel és Rippel Viktorral beszélget a témában.

A mediaklikk.hu/rozmaringkunyho oldalon újranézhetők az epizódok, meghallgathatók a podcastok, sőt, további tartalmak is találhatók, többek között itt olvasható „Az én Rozmaring kunyhóm” című bábpályázati felhívás is.

Rozmaring kunyhó – szombatonként 18 órától, ismétlés vasárnaponként 08.10-kor, valamint péntekenként 19.50-kor az M2 Gyerekcsatornán!