Cziffra-gálakoncert a közmédia csatornáin

Balázs János és a Francia Rádió Filharmonikus Zenekarának Cziffra György 100. születésnapja tiszteletére rendezett gálahangversenyét közvetíti a Müpából a Bartók Rádió és az M5 kulturális csatorna november 5-én este. Magyarország kormánya Cziffra György születésének 100. évfordulóját emlékévvé nyilvánította, az UNESCO pedig felvette a közösen ünnepelt évfordulók sorába.

A november 5-én 19.30-kor kezdődő hangverseny a 2021-es Cziffra György-emlékév fénypontja, napra pontosan a páratlan zongoravirtuóz századik születésnapján zajlik. Nem véletlen, hogy a fellépő szimfonikus zenekar az Orchestre Philharmonique de Radio France, hiszen a hányatott sorsú magyar pianista emigránsként Franciaországban talált új otthonra és intenzív kapcsolatot ápolt az ottani zeneélettel. A Francia Rádió Filharmonikus Zenekara élén Mikko Franck áll, aki a Jorma Panula nevével fémjelzett, világsikerű finn karmesteriskola egyik legkiválóbb neveltje.

A műsor ősbemutatót is tartalmaz: a Cziffra Psodia zeneszerzője, Eötvös Péter gyerekkori emlékei és édesanyja révén is több szállal kapcsolódik a nagy zongoraművészhez. Eötvös Péter visszaemlékezései szerint édesanyja azok közé tartozott, akik az ötvenes években segíteni igyekeztek a Miskolci Nehézipari Egyetem építésére kivezényelt, raboskodó Cziffra Györgynek, és egy presszóban ő maga is hallhatta gyerekként csodálatos zongorajátékát, amely a nehéz fizikai munkában elgyötört kezek állapota ellenére is magával ragadó volt.

Cziffra Psodia című zongoraversenyében, melynek zenekari kíséretében a cimbalom is szerepet kapott - a szólamot Lukács Miklós, hangszerének egyik legjelesebb virtuóza szólaltatja meg - Cziffra sorsának viszontagságait kívánta a zene eszközeivel érzékeltetni.

Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, az est szólistája, a Cziffra fesztivál-emlékév művészeti vezetője a hangversenyen Cziffra egyik parádés repertoárdarabját, Liszt grandiózus Magyar fantáziáját is megszólaltatja. Az előadás a Cziffra György-emlékév keretében, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

A Müpában november 5-én 19.30-kor kezdődő gálahangversenyt élőben közvetíti a Bartók Rádió, az M5 kulturális csatornán pedig 21 órától követhető a koncert.

Az M5 ezen kívül egy filmmel is megemlékezik a magyar zseni születésnapjáról. A 17.30-kor kezdődő A Virtuóz című 2016-os dokumentumfilm Cziffra György zongoraművész fordulatokkal teli életét és karrierjét mutatja be, hogy miként vált az angyalföldi nyomornegyed csodagyerekéből és a füstös pesti lokálok bárzongoristájából, Párizsban a század egyik leghíresebb zongoravirtuózává.

Cziffra Györggyel és 100. születésnapja tiszteletére rendezett hangversennyel a Kossuth Rádió is foglalkozik, a 15.30-kor kezdődő Kalendáriumban megszólal archív felvételről Cziffra György, valamint Balázs János zongoraművész, a Cziffra-emlékév művészeti vezetője.

