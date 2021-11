Nemzetközi fesztivál válogatta programjába a közmédia műsorait

A közmédia öt műsora is esélyes a Heart of Europe Fesztivál díjaira, amelyeket most első alkalommal ítél oda a Lengyel Televízió (TVP) 2021. november 2–6. között. A filmfesztivál küldetése, hogy feszegesse a határokat, egyedülálló művészi és filmes élményt közvetítésen a világ minden tájáról Európa szívébe.