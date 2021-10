A beilleszkedésről szól a Rozmaring kunyhó legújabb epizódja

Megosztás Tweet



Vajon mit érez egy gyerek, mikor láthatóan bántja valami, mégis azt mondja, semmi baja? Sok szülőnek lehet ismerős ez a helyzet. Hogy mi lehet a gyógyír a saját helyét nem találó gyerek lelki problémájára, arra Mályva, a Rozmaring kunyhó rózsaszín gubalánya segít választ adni az M2 Gyerekcsatorna új bábsorozatának legutóbbi részében.

Kisírt szemmel érkezik Mályva a Rozmaring kunyhóba, ám hiába kérlelik a gubák, mondja el mi bántja, ő csak annyit reagál: semmi. Végül Napraforgó ötletére rajzzal és dalban mondja el lelkét nyomasztó érzéseit arról, úgy érzi: nem illik a többi guba közé, mintha őt senki sem venné észre.

A Rozmaring kunyhó negyedik részében egy fontos gondolatot is megfogalmaz a rózsaszín gubalány, méghozzá azt: úgy érzi, anyukája nem érti meg. Napraforgónak és a többi gubának köszönhetően azonban Mályva is rájön, ő úgy jó, ahogy van, szuper ereje mindenkinek lehet, Napraforgóval közös jelenetük pedig a szülőknek mutatja be, teljes odafigyeléssel és egy öleléssel mennyit tehetnek gyerekük lelki megnyugvásáért.

A Rozmaring kunyhó negyedik része IDE kattintva nézhető újra.

Az adás tematikájához kapcsolódva a gyermeknevelés érzékeny témáival foglalkozó Rozmaring pillanatok a családnak podcast is a beilleszkedés témáját helyezte középpontba. A Rozmaring kunyhó weboldalán meghallgatható beszélgetésben dr. Polányi Viktória szakpszichológus és a bábjáték szerzője és főszereplője, Trömböczky Napsugár ezúttal Csőre Gábor színművésszel, az M5 műsorvezetőjével beszélget a témában.

A mediaklikk.hu/rozmaringkunyho oldalon újranézhetők az epizódok, meghallgathatók a podcastok, sőt, további extra tartalmak is találhatók.

Rozmaring kunyhó – szombatonként 18 órától, ismétlés vasárnaponként 08.10-kor, valamint péntekenként 19.50-kor az M2 Gyerekcsatornán!