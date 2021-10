Tordai Teri a Ridikülben árulta el, mi tartja őt fiatalon

Megosztás Tweet



Háromszoros nagymama Tordai Teri, akit egyetlen lánya, Horváth Lili két fiú és egy lányunokával ajándékozott meg. A színésznő azt mondja, nemcsak a színház, hanem unokái is fiatalon tartják őt. Örömmel látja, hogy nemcsak ő, hanem lánya édesapja is élvezi a nagyszülőség édes feladatait – mondta a színművész a Duna Televízió Ridikül című műsorában.

A nagymamaság került a fókuszba a Ridikül legutóbbi adásában, amelyben Bán Teodóra, balettművész, Prof. Dr. Bagdy Emőke, klinikai szakpszichológus és Tordai Teri, színművész vendégeskedett. A Kossuth-díjas színművész élvezi, hogy unokázhat, ugyanakkor úgy látja, a mostani és a lánya generációja között is már sokkal nagyobb a különbség, mint közte és a lánya között volt. A művésznő azt gondolja, hogy a rengeteg technikai vívmány változtatta meg az életünket és a családhoz való hozzáállásunkat. Saját bevallása szerint, anno ő maga is menekült az okoskodó nagybácsik és nagynénik elől, ezért sosem akarta a tanácsaival traktálni a gyerekét vagy az unokáit, mert úgy gondolja, hogy az ő tapasztalatai ma már csak esetlegesen mérvadók. A Duna Televízió népszerű beszélgetőműsorában, a Ridikülben hangsúlyozta, egy dologban azonban mindig következetes volt, az önállóságot tanította utódainak a saját példáján keresztül is.

„Ahogyan egész életemben tettem, ma is aktívan dolgozom. Azt hiszem, nem vagyok egy tipikus nagymama és háziasszony. A színház mellett van egy nagy feladatom, hogy jó nagyszülője legyek az unokáimnak: Dórinak, Áronnak és Ádámnak, akik igazi ajándékok az életemben. Bár Lili édesapjával nem párhuzamosan futott az életünk, mindig jó apa volt és csodálatos nagypapa. A gyerekeknek szükségük van apára és nagypapára. Bár elvált asszony vagyok, nem tagadom, hogy hiány, ha egy férfi nincs jelen a család életében” – fogalmazott Tordai Teri a Duna Televízió műsorában. A további részletek a Ridikül idézett adásában visszanézhetők.

