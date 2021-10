Kedves emlékeket ébreszt Somossy Barbarában kedvenc meséje

Megosztás Tweet



A mai napig szívesen merül el a mesék világában Somossy Barbara, aki kedvenceit idézte fel nem csak gyerekkorából. Jankovics Marcell születésének 80. évfordulója és az animáció világnapja alkalmából ugyanis október 21. és november 4. között visszatérnek a közkedvelt rajzfilmkarakterek a közmédia csatornáira, amelynek kapcsán a Duna Televízió műsorvezetője is elárulta, melyek legkedvesebb meséi.

„Ha szeretnék kiszakadni a napi pörgésből, még felnőttként is szívesen nézek rajzfilmeket, mert örökérvényű igazságokat tartalmaznak, az élet legnagyobb kincsére, a szeretetre és megannyi emberi értékre hívják fel a figyelmet, mindezt a gyerekek nyelvén, ugyanakkor a felnőttek számára is élvezetes formában” – árulta el Somossy Barbara, akinek nagy gyerekkori kedvence a Magyar népmesék.

„Amíg élek, nem felejtem a Szabó Gyula színművész legendás hangján megszólaló történeteket, amelyekben nagyon sok humor, irónia és bölcsesség van. A Magyar népmesékben megfogalmazott igazságok ötven, vagy száz év múlva, sőt amíg világ a világ, érvényesek lesznek. Ha megadatik számomra, még unokáimmal is nagy örömmel nézem majd meg őket sokadjára is” – mondta a Duna Televízió műsorvezetője. Másik nagy kedvence a Vuk, amelyen ma is el tud pityeredni. A rajzfilm története mellett a karaktereket megszólaltató színművészek szerepét is kiemelte Somossy Barbara. Mindezeknek köszönhetőn libabőrös lesz, ha eszébe jut a kis Vuk története, vallotta be.

„A mesefilmekhez nagyon erős családi emlékek is kötődnek. Nagyon szerettem a Frakk, a macskák réme történeteit, amelyet sokat néztem a nagyszüleimnél, így ha visszaemlékszem erre az animációs tévésorozatra, feltörnek bennem az emlékek, annyira, hogy még nagyszüleim otthonának illatát is érzem” – árulta el a műsorvezető, aki egyébként nehezen tudott megállni ötnél kedvenc meséi felsorolásánál, így Pom Pom meséi és a Mézga család mellett még Süsü, a sárkányt is kiemelte, Bodrogi Gyula felejthetetlen hangjával.

