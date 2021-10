Közel 90 évvel ezelőtti képen a híres dramaturg, Szakonyi Károly

Megosztás Tweet



Október 26-án ünnepelte 90. születésnapját Szakonyi Károly Kossuth- és József Attila-díjas író, dramaturg, a Nemzet Művésze, akinek volt alkalma pályafutása során olyan színészlegendákkal dolgozni, mint például Kállai Ferenc, vagy Sinkovits Imre. Az író a Duna Televízió Család-barát című műsorában engedett betekintést életébe egészen kiskorától kezdve fotóalbuma segítségével, és azt is elárulta, írógépen születnek-e még művei.

„Mikor fényképeket néz az ember, akkor kicsit megdöbben, hogy így is nézett ki valamikor” – jegyezte meg humorosan Szakonyi Károly a Család-barát adásában, miközben virtuálisan fellapozva fényképalbumát, éppen kisgyerekkori, tehát közel 90 évvel ezelőtti képét láthatták a nézők.

Az író, akinek olyan darabok fűződnek nevéhez, mint az Életem, Zsóka!, vagy az Adáshiba, éppen a 90. születésnapját ünnepelte október 26-án. E két színmű kapcsán is hozott egy-egy fotót, amelyen például a tragikusan fiatalon elhunyt színésznővel, Domján Edittel is látható. A Duna Televízió nézői fekete-fehér képen láthatták, miként születnek a kisregények, elbeszélések, színművek. Ennek kapcsán árulta el, hogy az írógépet már ő is számítógépre cserélte.

A nézők több gyerekkori képet is láthattak a születésnapos Szakonyi Károlyról, hiszen édesapja nagyon szeretett fényképezni. Azt is elárulta, a Szakonyi írói álnevet nagymamája szülőfalujának nyomán választotta.

Személyes fotóalbumát a Család-barát adásában lehet újra megnézni. A dramaturg 90. születésnapjára az MTVA Archívuma is rendhagyó válogatással készült: drámáinak színpadi előadás-pillanataiból készült képválogatás az archivum.mtva.hu oldalon érhető el.

