A közönség és a rendező is Venczel Verát akarta látni az Egri csillagok női főszereplőjeként

Megosztás Tweet



„Megformált karaktereiből áradt a jóság és a tisztaság, játékából sugárzott a finom, törékeny nőiesség és a színészet iránti szenvedély” – így méltatta a Vígszínház, amelynek 50 éven át tagja volt, a hétvégén 75 éves korában elhunyt Venczel Vera Jászai Mari-díjas színművészt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját. A Kossuth Rádió a Nagyok című zenés portréműsorában a hatvanas évek nagy magyar történelmi filmjeiben sikereket szerző színésznőről emlékezett meg - egy korábbi interjúbeszélgetést felidézve -, amelyben szó esett arról is, miért ő kapta meg Cecey Éva, Vicuska legendás szerepét az Egri csillagokban.

Fővárosi lányként már gyerekkorában is lelkes színházlátogató volt, így nem csoda, hogy Venczel Vera hamar rátalált a Vígszínházra, amelynek rögtön a főiskola elvégzése után tagja lett. Sok feladatot kapott, láthattuk színházban, filmvásznon, hangját hallhattuk szinkronszerepekben és rádiójátékokban is. A Kossuth Rádió portrébeszélgetésében pedig azt is megosztotta a hallgatókkal, hogy a színpad iránti szeretetét otthonról hozza.

Venczel Vera színésznő (Fotó: MTI//Magyar Fotó: Farkas Tamás)

„Édesapám szenvedélyes színházrajongó volt. Rengeteg verset tanított meg nekem gyermekként. Talán, ha nem lett volna három gyereke, akkor ő maga is megpróbálja a színészetet. Engem azonban biztatott, hogy ha kedvem lelem benne, játsszak. Később, a gimnáziumi tanárnőm, Lídia néni vezetett rá az iskolai színjátszókörben, hogy én valóban a színjátszást szeretem” – emlékezett vissza a színésznő, akit a középiskola után egyből felvették a Színművészeti Főiskolára. Bár eleinte bánta, hogy a főiskola után nem a Madách Színházba került, később rájött, hogy a sors okosabb volt, mint ő, hiszen az elmúlt évtizedekben szinte csak zenés darabokat játszottak ott, míg ő elsősorban prózai színésznek tartja magát. A Víg tökéletes gyakorlóterep volt számára, ahol a szakma legnagyobbjaitól tanulhatott.

„Hálás vagyok a mai napig mindazoknak, akik a pályám elején a Vígszínházban elfogadtak és hihetetlenül önzetlenül segítettek. Ruttkai Évától Páger Antalig, Sulyok Márián át, aki a beszédtanárom volt. Ajándéktömeget kaptam az élettől, emberekben, feladatokban és lehetőségekben” – idézte fel a színésznő pályafutása első éveit Kossuth Rádió műsorában.

(MTV Fotó: Csabafi Attila)

A színpadi szerepek mellett a filmek kihagyhatatlanok Venczel Vera életéből. Ha valaki meghallja a nevét, mind a mai napig az Egri csillagok Vicuskája, Cecey Éva karaktere jelenik meg előtte. A színésznő elárulta, a film rendezője, Várkonyi Zoltán rögtön őt és korábbi partnerét, Kovács Istvánt nézte ki a szerepre – akivel már nagy sikerrel dolgoztak együtt a Kárpáthy Zoltánban –, a rendező mégis furcsa cselhez folyamodott. Az Ifjúsági Magazinban tett közzé egy szavazást, hogy a közönség kiválaszthassa, kit látna szívesen a mű női főszereplőjeként. Venczel Vera és Kovács István nyertek, a szavazással pedig ügyesen tudták népszerűsíteni a még el nem készült filmet.

Venczel Vera Jászai Mari-díjas színművész

Venczel Vera a szinkronstúdiókban és a rádióban is többször megfordult, ami izgalmas kihívást jelentett neki. Az utóbbi időben a betegsége és a koronavírus-járvány miatt azonban visszavonultan élt. A Kossuth Rádió által 2019-ben készített interjúban azt is elmondta, hogy a mindennapokban is megtalálja a szépséget, ami feltölti: „Szeretem, amikor süt a nap és gyönyörűek a fények, a levegőn jönni-menni annyira finom és simogató. Olvasni nagyon szeretek. Sőt, korábban soha nem volt időm televíziózni, most szoktam nézni, inkább keresgélni, aztán vagy találok olyat, vagy nem, ami kedvemre való. Jó dolog hosszasan beszélgetni a barátnőkkel, ismerősökkel találkozni, vagy csak úgy rácsodálkozni a mindennapokra, az életre” – nyilatkozta megelégedve Venczel Vera, aki már évek óta súlyos betegséggel küzdött, és 2021. október 22-én, pénteken hunyt el.

Nagyok - zenés portréműsor a Kossuth Rádióban, minden hétköznap este 21:30-tól. A Nagyok korábbi adásai 60 napig visszahallgathatók a Médiaklikken.