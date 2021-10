Berkesi Judit szüleitől kapta örökségül a példamutatást, a hitet

Megosztás Tweet



Már kisgyerek korában beszippantotta a futballmérkőzések hangulata Berkesi Juditot, aki református lelkész édesapjával és két lánytestvérével rendszeresen járt focimeccsekre. Az M4 Sport műsorvezetőjének innen ered tehát a sport iránti szeretete, de örökségét, melyet hamarosan megszületendő második gyermekének is át szeretne adni, a hitet, a családtól kapta. Erről mesélt édesapjával a Duna Televízió Református magazinjában.

„Vallásos családba születtem, ami nekem pluszerőt adott és ad az életemben mind a mai napig. Olyan zsinórmérték ez, amelyhez lehet igazodni. Ez az erős hit olyan látásmódot enged, amelynek köszönhetően nemcsak horizontálisan, hanem vertikálisan is látjuk az életünket. Ennek köszönhetően máshogy élünk meg hétköznapi dolgokat, ünnepeket, vagy tragédiákat”

– mesélte a Duna Televízió Református magazin című műsorában Berkesi Judit, akinek édesapja – Berkesi Gábor – a Pozsonyi úti református egyházközség lelkipásztora.

A hit mellett a sport is meghatározó része volt életének, hiszen édesapjával és két lánytestvérével rendszeresen jártak meccsekre. Ő maga a gimnáziumban el is határozta, hogy nagypályán is kipróbálja magát focistaként. A sportközeg tehát még közelebb került hozzá, ám a tanárként dolgozó édesanyjától kapott útravaló is kellett ahhoz, hogy most riporterként, műsorvezetőként dolgozzon.

„Adás előtt, mielőtt felgyullad a piros lámpa, egy rövid imát el szoktam mondani, hogy az Úristennek ajánlom a munkámat és kérem, maradjon velem”

– árulta el Berkesi Judit, aki a családtól kapott örökséget kislányának és a hamarosan születendő kistestvérnek is szeretné átadni.

„Mi a szüleinktől kaptunk egy örökséget, példamutatást, hitet, amelyet most nekünk kell továbbvinni. Bízom benne, hogy ezt mi is hitelesen tudjuk továbbadni. Nagyon fontos cél és feladat, hogy a gyerekeket hitelesen tudjuk nevelni hitben, lélekben, testben”

– fogalmazta meg Berkesi Judit, milyen nagy a felelősségük szülőként.

A Református magazin adása, amelyben megismerhetik Berkesi Juditot, édesapját és fotók által a családját is, itt nézhető újra.

A Református magazin a magyar református egyház életének fontosabb eseményeit mutatja be vasárnap délelőttönként a Duna Televízió műsorán.

A beszélgetés a közmédia vallási tartalmait összegyűjtő, Bizony, Isten! YouTube-csatornán is megnézhető.