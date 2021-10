Koltay Anna számára a mesék nyújtanak menedéket a digitális világban

Megosztás Tweet



Jankovics Marcell születésének 80. évfordulója és az animáció világnapja alakalmából október 21.–november 4. között visszatérnek a népszerű rajzfilmkarakterek a közmédia csatornáira. A legnagyobb kedvenceiről Koltay Annát, az M2 Petőfi TV közkedvelt műsorvezetőjét kérdeztük.

Válogatás a magyar animáció mestereitől – Koltay Anna, az M2 Petőfi TV műsorvezetőjének öt kedvenc rajzfilmje:

Koltay Anna (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)

„A gyerekkoromban mindig jelen voltak a magyar mesék, amelyekre jóleső nosztalgiával tekintek vissza. A Süsü, A nagy Ho-ho-ho-horgász, a Frakk, a macskák réme vagy a Magyar népmesék főcímdalai beleégtek az emlékezetembe, és mindig mosolyra húzódik a szám, amikor meghallom őket. Olyan örökérvényű, kedves történetek ezek, amelyek évtizedek távlatából, az ingergazdag, digitális világunkban is élvezhetők, szerethetők, jó üzenettel és tanulsággal szolgálnak. A Macskafogó pedig egy szuper szellemes sztori, egy alapvető magyar kultfilm, amiért nemcsak a kicsik, hanem bizony a felnőttek is rajonganak” – fogalmazott Koltay Anna, aki a magyar animációs alkotásokat egyedülálló filmzenéik miatt is kedveli.