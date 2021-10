„Sohasem hittem volna, hogy megvádolnak, mert megosztom a Biblia tanításait”

Megosztás Tweet



Rövid látogatásra Budapestre érkezett Päivi Räsänen volt finn belügyminiszter, parlamenti képviselő. A kereszténydemokrata politikust az LMBTQ-mozgalom képviselőinek káros tevékenységéről, a múltat elferdíteni akaró „cancel culture”-ról és a Biblián alapuló értékrendje miatt ellene indult büntetőügyéről is kérdezte Náray Balázs, a Vasárnapi Újság szerkesztő-riportere.

– Rövid budapesti látogatása során részt vett egy imareggelin a Pesti Vígadóban. Melyek voltak a fő gondolatok, amelyeket megosztott a résztvevőkkel?

– A témám a kereszténység helyzete volt Európában, Finnországban és Magyarországon. Beszéltem a változásokról, amelyek Finnországban történtek az elmúlt évtizedekben, merthogy ezek a változások óriásiak voltak. Amikor gyerek és fiatal voltam, a keresztény hívők még többségben voltak a finn emberek között. Manapság azt hiszem, hogy a finnek kisebbsége tartozik azokhoz, akik hisznek keresztény tanításban és tanokban, amelyeket a Biblia leír. Olyan helyzetbe kerültünk, amelyben a keresztényeknek bátorságra van szükségük ahhoz, hogy kitartsanak a Biblia tanítása mellett, és emellett, hogy nyitottak legyenek a hit dolgában.

– Talán a finn példa egyfajta figyelmeztetés is?

– Igen, ez figyelmeztetés. Finnországban pedig az elmúlt két év volt sokkoló, egyben meglepő és abszurd. Soha nem hittem volna, hogy megvádolnak azért, mert nyilvánosan megosztom a Biblia tanításait. Hogy emiatt a rendőrség órák hosszán át kihallgat. Most már tudom, hogy januárban tartják a tárgyalásomat a Helsinki Körzeti Bíróságon. Ez precedenst teremt Finnországban, de precedenst terem Európában is. Manapság egy nagyon erős LMBTQ-mozgalom és hálózat működik Finnországban, de ugyanúgy Európában is, amelynek befolyása van, és ami komoly kihívást jelent a keresztények számára.

– Gondolja, hogy ezek a mozgalmak közvetlenül is befolyásolják azt, hogy egy társadalomnak milyen a viszonya a keresztény gyökerekhez?

– Igen, én teljesen világosan látom ezt a finn társadalomban, és ez a hálózat ma már a kormányban is helyet kapott. Meghívták, bevonták pket a kormányzati munkába, vagyis hatással van a teljes törvényalkotásra, a politikai döntésekre. Ma ugyanis ilyen kormányunk van a zöldekkel és baloldali pártokkal. Viszont véleményem szerint olyan helyzet alakult ki, amikor az említettek mellett az alkotmányunknak és az emberi jogi egyezményeknek köszönhetően még rendelkezünk vallásszabadsággal, a szólás és a véleménynyilvánítás szabadságával. Ezeket csak használnunk kell, és most eljött az ideje annak, hogy harcoljunk ezekért a szabadságjogokért.

– Furcsa és talán ellentmondásos is az, hogy az LMBTQ-mozgalom szintén a befogadással érvel, jogokat kíván adni mindenkinek. Ön pedig azt állítja, hogy a véleményszabadság miatt aggódik?

– Igen, a véleményszabadság miatt aggódni kell. Van egy egyre szélesebb jelenség, a „cancel culture”, vagyis az eltörlés kultúrája, amelyben próbálják kitörölni az olyan embereket és véleményeket, amelyek szembehelyezkednek az elképzeléseikkel. Ez pedig korlátozza a szólás és a vallás szabadságát. Persze Finnországban is létezik még több ezer ember, akik keresztények, és, akik az említett szabadságjogok mögött állnak. Júniusban alapítottunk is egy szövetséget Finnországban a szólás- és vallásszabadság védelmében, és ez a szervezet egyébként az én ügyemet is támogatja. Természetesen arra számítok, hogy megnyerem a peremet a bíróságon, ennek érdekében én és az ügyvédem mindent megteszünk. Nem én vagyok az egyetlen, aki bibliai eredetű tanításokat fogalmazott meg a házasságról, a férfiról és nőről. Szóval, ha az én írásaimat és közösségi média bejegyzéseimet a bíróság által betiltják, az azt fogja jelenteni, hogy sok-sok más könyvet és írást is betilthatnak. Ezért tartom annyira fontosnak, hogy megnyerjem az ügyet.

– Ez vélhetően egyfajta tesztje is a jogrendszernek. Másfelől: ha a saját ügyét tekinti, amivel kapcsolatban azt említette, hogy a keresztényeknek harcolniuk kell. Melyek lehetnek ennek a harcnak az eszközei véleménye szerint? Az ön esete nemzetközi figyelmet keltett, konzervatív kiadványokban számos forrásból olvastam az ügyéről.

– Azt hiszem, a legfontosabb, hogy mint keresztények, imádkozzunk. Ki-ki legyen nyitott a hitével kapcsolatban, hogy hisz a Bibliában és annak tanításaiban. Nem kell szégyenkeznünk amiatt, hogy a Biblia mit tanít például a házasságról, hogy keresztény nézőpontból egyedül a férfinak és a nőnek van joga ehhez. Azt gondolom, hogy ez most nem a hallgatás ideje, hanem, hogy használjuk a szabadságokat és aktívan éljünk ezekkel. Erre bátorítok mindenkit.

– Látni vélek egy kissé talán homályos párhuzamot az ön ügye és Magyarország helyzete között az Európai Unióban. Önt gyűlöletbeszéddel vádolják, mert a Bibliából származó gondolatokat osztott meg. Magyarország elfogadott egy törvényt a kiskorúak védelméről, ezután rasszizmussal, xenofóbiával és mindenekelőtt homofóbiával vádolták meg. Követte ezt az ügyet Magyarországgal kapcsolatban, illetve hazánk és az európai intézmények, valamint egyes nyugati kormányok között, amelyek még egy petíciót is aláírtak Magyarország ellen?

– Nagyon sajnálatos módon a finn kormány is csatlakozott ehhez. Igen követtem Magyarország esetét. Arra bíztatnám önöket, hogy legyenek bátrak. Számomra, mint keresztény ember számára fontos, hogy elmondjam: minden ember értékes, természetesen a homoszexuálisok éppen úgy, mint a heteroszexuálisok, mint Isten teremtményei. Tisztelet jár nekik és értékesek, de a Biblia azt mondja, hogy a homoszexuális cselekedetek nem egyeznek Isten akaratával, az az ő akarata ellen való, vagyis bűn. Én pontosan ezt mondtam ki nyilvánosan, és úgy vélem, hogy a keresztényeknek Magyarországon, de a keresztény politikusoknak is – Magyarországon, és Finnországban is – szabad legyen ezt hangosan kimondaniuk. Emellett különösen fontos, hogy a gyerekeket, kiskorúakat megóvjuk, mert a család anyával és apával a legjobb hely a felcseperedéshez. Szóval csak biztatni tudom önöket.

Címlapfotón: Päivi Räsänen korábbi finn belügyminiszter.