Rangos filmszemlén vetítik az M4 Sport drámai dokumentumfilmjét

Megosztás Tweet



A szolnoki Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál (ATAFF) október 16-i versenyprogramjában szerepel az M4 Sport munkatársainak filmje. Az Amíg a vérem hajt - Gereben Lívia története című dokumentumfilmet 2020 karácsonyán láthatta először a nagyközönség tévéképernyőn. Most a nagy múltú nemzetközi filmes szemle programjában kapott helyett az alkotás, amelyben az M4 Sport munkatársai a leukémiával diagnosztizált kosárlabdázó betegséggel folytatott harcát mutatják be.

Már több, mint ötven éves múltra nyúlnak vissza a nagyszabású nemzetközi filmszemle gyökerei. A héten zajló szolnoki fesztivált kiállítások, előadások színesítik, versenyprogramjában pedig a közmédia munkatársainak filmje is szerepel. Október 16-án délelőtt vetítik az Amíg a vérem hajt – Gereben Lívia története című dokumentumfilmet, amelyet az M4 Sport munkatársai, Péter Ágoston, Kulcsár András, Németh Gábor és Tihany Viktor készítettek.

A magyar kosárlabdázás nagy reménysége, Gereben Lívia 2019 májusában tudta meg, hogy kezdődik élete legnehezebb mérkőzése: a leukémiával kell felvennie a harcot. A fiatal sportoló elképesztő küzdelmét a gyógyulását követően vászonra vitték az alkotók Lívia és hozzátartozói bevonásával. Az 52 perces filmben a magyar válogatott sportoló mellett a családtagok, a csapattársak és a barátok szemszögéből láthatják a nézők a történteket. A sokkoló hírrel való szembesülés, a teljes kétségbeesés és a terápiák után a film második felében már a sportoló felépülése kerül a középpontba. A nézők láthatják Lívia határtalan optimizmusát, küzdeni tudását és persze azt is, hogy családja mekkora erőt adott neki. Így a betegség diagnosztizálása után egy évvel már csatlakozhatott a válogatott edzőtáborához, 2020 őszén pedig újra pályára léphetett a bajnokságban.

„A legfontosabb célkitűzésünk a filmmel, hogy mindazoknak, akik bármilyen okból kifolyólag éppen életük nagyon nehéz periódusában vannak, lássanak egy példát, ami megmutatja, a legnehezebb helyzetből is van kiút”

– mondta Tihany Viktor az M4 Sport riportere, aki a Kossuth Rádió pénteken délután 15.32-kor kezdődő Kalendárium című műsorában részletesen is mesél a film készítésének folyamatáról és arról is, miért volt számukra kihívás a forgatás.

A Szolnokon rendezett fesztiválon három szekcióban versengenek az alkotások, a nagyjátékfilmek mellett az egyetemisták művei is megmérettetnek, a „Látványos Tudomány” versenykategóriában pedig Gereben Lívia történetét is megismerhetik a látogatók.

A szemlén európai filmek szállnak versenybe a legjobb látványtervezésért járó díjért. Az elbírálás szakmai szempontjairól Peter Webber angol filmrendező beszélt az M5 kulturális csatorna műsorában. A szolnoki filmfesztivál zsűrielnöke azt is elárulta, miért kell akár napi 150 ezer döntést is meghoznia egy rendezőnek a forgatás során. A Librettó interjúja IDE kattintva nézhető meg. A közmédia munkatársainak filmjével a rangos nevezés kapcsán október 15-én bővebben is foglalkozik a 19 órakor kezdődő Librettó, megszólaltatva az alkotókat, akik felidézik a forgatás emlékezetes pillanatait.

Akik nem tudnak részt venni a szolnoki eseményen, de kíváncsiak Gereben Lívia történetére, megnézhetik a teljes filmet a mediaklikk.hu oldalon.