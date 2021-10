Megérkeztek az új barátok a Rozmaring kunyhóba

Megosztás Tweet



Megérkeztek a gubák az M2 Gyerekcsatornára, szombaton este debütált ugyanis a közmédia új, saját gyártású bábsorozata, a Rozmaring kunyhó, amely tizenkét héten át lesz látható az M2-n. A Rozmaring kunyhó bábfilmsorozat Napraforgó és öt kis barátja, a gubák vidám és olykor megható pillanataiba tekint be. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt örömteli és tartalmas kikapcsolódás



Az első epizódban megismerhettük Napraforgót, Rozmaring nagyi unokáját, valamint betekintést nyerhettünk a „Holdas pataktól” nem messze álló varázslatos Rozmaring kunyhóba, amelynek kiderült egyik legfőbb titka, vagyis a gubák léte. Igaz, egyelőre csak Mályva és Kele bukkant föl a történetben, hamarosan érkeznek a többiek is. Érdemes felkeresni a Rozmaring kunyhó weboldalát is, hiszen a bábsorozatról, a szereplőkről és készítőkről is rengeteg kulisszatitkot lehet itt találni.

Miközben a gubák közvetlen és őszinte lényük, aranyos tetteik megmosolyogtatták a nézőket, egy komoly téma, a gyász feldolgozása is belopakodott a történetbe.

A közmédia új, saját gyártású sorozatának fontos célkitűzése ugyanis, hogy a gyerekek életében fontos kérdésekre adjon választ, számukra érthető módon.

A sorozat több, mint pusztán egy mese: a 12 epizód mindegyike ugyanis egy-egy konfliktusra, élethelyzetre épül, hogy a gyerekek nyelvén, a mese által megoldást is nyújtson számukra. Ám a szülők is kapnak segítséget a Rozmaring pillanatok a családnak podcast által, amelyben dr. Polányi Viktória szakpszichológus és a bábjáték szerzője és főszereplője, Trömböczky Napsugár egy-egy az ismert emberrel fejtik tovább a sorozat mondanivalóit. Az első epizód után a közkedvelt Jászai Mari-díjas színművész, Pindroch Csaba a podcast vendége, akivel a szeretteink elvesztésétől való félelemről beszélgetnek. A podcastot a Rozmaring kunyhó weboldalán lehet meghallgatni.

A Rozmaring kunyhó országos televíziós premierje alkalmából az MTVA rajzpályázatot hirdetett, amelyre óvodások és általános iskolások alkotásait várja két kategóriában. Rajzold le a kedvenc gubád és pályázz a Rozmaring kunyhó ajándékcsomagjaira! A részleteket ide kattintva lehet megtudni!

Rozmaring kunyhó – szombatonként 18 órától, ismétlés vasárnaponként 08.10-kor, valamint péntekenként 19.50-kor az M2 Gyerekcsatornán!

