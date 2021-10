Király Gábor: Mindig azt tartottam fontosnak, hogy ahonnan elindultam, oda vissza is térjek

Megosztás Tweet



A Duna Televízió népszerű magazinműsorában, a Ridikülben ezúttal a világhírű magyarok kerültek a középpontba. A vendégek között a világklasszis sportoló, a magyar válogatott egykori labdarúgókapusa, Király Gábor is feltűnt, aki elárulta: sosem kergetett külföldi karrierálmokat, és bármilyen szép eredményeket is ért el, a szíve mindig hazahúzta.

Hazánk rengeteg tehetséget adott a világnak. Olyan embereket, akik a nemzetközi porondon is számos sikert értek el, és akikre méltán büszkék lehetünk. Király Gábor válogatottsági rekorder labdarúgókapus sikerei itthon és külföldön is egyaránt hangosak voltak, éppen ezért voltak sokan csalódottak, amikor a 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokság példás szereplése után bejelentette visszavonulását a válogatottságtól, később pedig aktív játékosként is búcsúzott a Haladás ikonja.

A Ridikül vendégeként azonban elárulta, sosem kívánt magának hangzatos eredményeket, és mindig is tudta, hogy képtelen lenne külföldön letelepedni örökre.

„Mindig azt tartottam fontosnak, hogy ahonnan elindultam, oda vissza is térjek. Tanulni mentem külföldre, 18 évet töltöttem kint. Rengeteg tapasztalattal lettem gazdagabb, de szerettem volna ezeket a magyar gyerekeknek és fiataloknak továbbadni. Példát akartam mutatni, hogy nincs lehetetlen a labdarúgásban” – fogalmazott Király Gábor, aki a magyar válogatott mellett a német Hertha BSC, valamint az angol Crystal Palace és Fulham csapatában is játszott.

Az egykori élsportoló úgy tartja, hogy bárhol jól érezheti magát az ember, azonban szülőhazája csak egy van – tette hozzá a Duna Televízió műsorában, amelyben Rófusz Ferenc Oscar-díjas rajzfilmrendező, Sal Endre író, újságíró és Gera Marina Nemzetközi Emmy-díjas és Jászai Mari-díjas színművész is meséltek életük mérföldköveiről és arról, hogy magyarként hogyan tekintenek rájuk más országokban.

A teljes adás itt visszanézhető.