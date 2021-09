Kovácsovics Fruzsi szerint mesés hely a Rozmaring kunyhó

Megosztás Tweet



A gyerekdalok világában otthonosan mozgó Kovácsovics Fruzsina énekli az új, magyar saját gyártású bábsorozat, a Rozmaring kunyhó főcímdalát. Az október 9-én 18 órakor az M2 Gyerekcsatornán debütáló bábsorozat zenéjéről mesélt az énekesnő az M2 Petőfi TV műsorában, amelyben a nézők megismerkedhettek az öt guba egyikével, Mályvával és életre keltőjével, Főglein Fruzsina bábművésszel is.

„A sorozat írója Trömböczky Napsugár – aki egyébként Napraforgót játssza a sorozatban – hívott fel, és én lelkesen elvállaltam a főcímdal megírását. Néhány rész leiratát át is küldte nekem, amit olvasva a pedagógusvénám is előjött, és azt gondoltam, nagyon jó, hogy ilyen témákkal foglalkoznak a sorozatban” – mondta az énekesnő az Én vagyok itt! stúdiójában. „A főcímdalban azt szerettük volna megfogalmazni, hogy a Rozmaring kunyhó egy varázslatos hely, amelyet a nagyi halála miatt átjár ugyan a szomorúság, de amikor a gubák megjelennek benne, minden új értelmet nyer” – tette hozzá Kovácsovics Fruzsina, aki járt is a Rozmaring kunyhóban a forgatáskor. „Beléptem a díszletbe, megláttam a régi bútorokat, az egész berendezést, és azt gondoltam, ez egy egészen mesés hely.”

Hogy milyen témákkal is foglalkozik a bábsorozat, arról Főglein Fruzsina bábszínész mesélt a műsorban. Az ő gubája Mályva, a rózsaszín kislány, a csapattal közösen keresi a módját annak, hogyan lehet valaki, aki rózsaszínnek született néha borongós,vagy éppen nagyon-nagyon színes, és miért nem baj, ha olykor szomorkodik.

Az Én vagyok itt! adásából – amelyet ide kattintva újra is lehet nézni – kiderül, miért számít különlegesnek a bábfilmek sorában a Rozmaring kunyhó.

Az új, saját gyártású magyar bábsorozat október 9-én 18 órakor debütál az M2 Gyerekcsatornán, a főszerepben Napraforgóval és öt szerethető bundás gubával, akik egy varázslatos helyen, a Rozmaring kunyhóban élnek az erdő közepén. A 12 részes sorozat, amellyel a közmédia a magyar bábhagyományt és az alapvető emberi értékek átadásának igényét örökíti tovább, a gyerekek életében fontos helyzetekre is megoldást kínál.