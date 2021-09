A természetről szól az ősz dereka a közmédián

Megosztás Tweet



Ötven év után ismét vadászati világkiállításnak ad otthon hazánk szeptember 25. és október 14. között. Az „Egy a természettel” – Vadászati és Természeti Világkiállítás központi, budapesti helyszínei mellett többek között Keszthely, Hatvan, és Vásárosnamény is programokkal készül a természetet szerető embereknek. 2021 legnagyobb természeti kiállításához hasonlóan ez az őszi időszak a közmédia csatornáin is a természetről szól; számos érdekes, elgondolkodtató, figyelemfelhívó műsort, filmet és beszélgetést felvonultatva, amelyek mindegyike a biodiverzitás fontosságára, a Földön élő lények sokféleségének megőrzésére világít rá.

Az M5 kulturális csatorna a világkiállítás megnyitójához időzítve, szeptember 25-én 16 órától tűzi műsorára a Világháborútól a Világkiállításig című 2021-es magyar természetfilmet, amely bemutatja, hogy a második világháború pusztítása után nemcsak a civil életben volt szükség rehabilitációra, hanem a természet és a vadállomány is segítségre szorult. Az október 14-ig tartó esemény tematikájához igazodva természetesen több természetfilmet is láthatnak az M5 nézői, ezekről a csatorna műsorújságjában lehet bővebben olvasni. Az M5 Librettó című hétköznap esti műsora, illetve Híradója rendszeresen beszámol a világkiállítás kulturális eseményeiről, a vidéki helyszínek érdekességeiről. A jubileumi világkiállítás megnyitásának tiszteletére a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében hangzik fel először Dubrovay László a kiállításra komponált műve a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában. A szeptember 26-ai ősbemutató 22:45-től lesz látható az M5 műsorán.

A Duna Televízió két természetfilmet is műsorára tűz a megnyitás hetében a világkiállítás tematikájához kapcsolódva. Szeptember 25-én 15.45-től a Kittenberger - Az utolsó vadászat című magyar természetfilmet, majd szeptember 26-án a Féltve őrzött kincsünk, a magyar gímszarvas című ismeretterjesztő filmet láthatják a nézők 13.20-tól. Előbbi bemutatja, milyen karakter volt Kittenberger Kálmán, betekintést nyújt a világhírű magyar Afrika-kutató életébe, aki összesen másfél évtizeden át járta a kontinenst, ezernyi felejthetetlen élményét pedig a mára már klasszikussá vált történeteiben jegyezte le. Utóbbi film pedig Európa talán legcsodálatosabb vadfaját, a gímszarvast mutatja be, a történelmünket érintő csodaszarvas legendájával.

A Kittenberger Kálmánról szóló film kapcsán lesz a Duna Televízió délelőtti magazinműsorának, a Család-barátnak a vendége Bodrogi Gyula, a világkiállítás egyik nagykövete, valamint Bán Beatrix, a Diana Vadászhölgy Klub elnöke, a Vadászati Kulturális Egyesület alelnöke is. Ezen kívül a Család-barát és Almárium című műsorokban a vadgazdálkodással is megismerkedhetnek a nézők, sőt többször is láthatnak élő bejelentkezéseket a kiállítás helyszíneiről, eseményeiről.

Érdemes követni az M1 aktuális csatorna műsorait is, hiszen rendszeres bejelentkezésekkel, beszámolókkal várják a nézőket a világkiállítás eseményeiről, helyszíneiről.

A Kossuth Rádió vidéki magazinja, a Hajnal-táj is minden nap kiemelten foglalkozik a természet és a vadgazdálkodás témájával a kiállítás ideje alatt. Szeptember 23-án a Kalendáriumban gróf Széchenyi Zsigmond, a legismertebb magyar vadász és író munkásságával ismerkedhetnek meg a hallgatók. A múzeum- és könyvtáralapító Széchényi Ferenc ükunokájának életét az állatvilág és a természet felfedezése határozta meg. Szeptember 28-án a rádió Napközben című műsora is a világkiállítás tematikájához igazodik. A nők és a vadászat kapcsolatáról lesz szó a rádió Gondolat-jel című műsorában október 3-án vasárnap délelőtt, ezen a napon délután pedig a Kívánságkosárban hangzanak el a Hungexpo látogatóinkat kérései, továbbá az esemény nagykövetei közül Bodrogi Gyula színművész és Kemény Dénes, a magyar vízilabda válogatott egykori szövetségi kapitánya is megszólal a műsorban. Élő bejelentkezést is hallhatnak a rádióban, a vásárosnaményi vidéki helyszín eseményeiről tudósít az Országjáró október 9-ei, szombati adása.

Bodrogi Gyula a Dankó Rádióban is mesél vadászathoz, természetjáráshoz kapcsolódó élményeiről. A Nemzet Színésze szeptember 25-én Nádas György Jó pihenést! című műsorában lesz hallható.

A világkiállítás gálakoncertje, amely a Müpában szeptember 26-án 19.30-kor kezdődik, fontos szerepet kap a Bartók Rádióban is. A karmester, Farkas Róbert a Muzsikáló délután szeptember 24-ei beszélgetésében mesél a koncertről, amely során csupa olyan muzsikát hallgathat a közönség Rameautól Eötvös Péterig, amely vadról és vadászról, elemekről és évszakokról, állat és ember kapcsolatáról szól.

Az „Egy a természettel” – Vadászati és Természeti Világkiállítás eseményeit a közmédia csatornáin is érdemes követni. Részletes információkat a mediaklikk.hu oldalon találnak.