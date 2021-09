Még nincs vége a nyárnak! Utószezon és nyereményjáték a Petőfi Rádióval

Megosztás Tweet



Élvezze ki a nyár utolsó napsugarait és hallgassa közben a Petőfi Rádió nyári slágereit, ha pedig még nem tudja elengedni a fesztiválszezont, jó hírünk van! Hallgassa szeptember 12-ig a Petőfit és nyerje meg az értékes nyereményeket a nyár utolsó koncertjeire.

Töltse együtt az idei nyár utolsó napjait is a Petőfi Rádióval, hiszen az éteren keresztül most nemcsak a nyár legjobb dalait élvezheti, hanem nyerhet is. Szeptember 8. és 12. között a Nagyon Balaton „Komp” rendezvénysorozatának Belga és Wellhello koncertjére szerezhet jegyet magának és barátainak. Cserébe mindössze annyit kell tennie, hogy amint meghallja a játékban szereplő együttest a Petőfi Rádió zenei kínálatában, küldje el SMS-ben a dal címét a 06/30-30-30-380 számra, és ha Ön a leggyorsabb, már készülhet is a nyár utolsó, de egyben legkülönlegesebb zenei élményére, exkluzív környezetben a Balaton.

Ha pedig visszaidézné a szezon legjobb pillanatait, keresse fel a PetőfiLive weboldalt, hiszen a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV egész nyáron fesztivállázban égett, az élő bejelentkezéseket és a kulisszatitkokat felfedő sztárinterjúkat ITT mind megtalálhatja, valamint olvashat a csatornák aktuális újdonságairól is.

A címlapfotó illusztráció.