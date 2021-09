Buszos úton köttetett Harangozó Teri és Poór Péter fél évszázados barátsága

Megosztás Tweet



Fél évszázadon át a legközelebbi barátja volt, és nemcsak emberileg, de szakmailag is nagyon sokat köszönhet Harangozó Terinek – idézte fel a hat éve elhunyt énekesnővel ápolt szoros kapcsolatát Poór Péter. Az énekes a Duna Televízió Almárium című műsorában mesélt megismerkedésük történetéről.

Hat évvel ezelőtt hunyt el Harangozó Teri, rá emlékezett Poór Péter az Almáriumban felidézve, miként kötöttek barátságot 1965-ben

„Kalocsán voltam katona és eltávozást kaptam hétvégére. Felszálltam a buszra a pályaudvaron, majd láttam, hogy jön a bőröndjével. Akkor őt már ismertem a tévéből. Megszólított, hogy tegyem el a bőröndömet, mert le szeretne ülni. Aztán együtt utaztunk Budapestig, amit végig beszélgettünk. Itt köttetett a barátságunk” – mondta az énekes Radványi Dorottyának, az Almárium műsorvezetőjének.

Az énekenő haláláig, vagyis fél évszázadon keresztül barátok voltak, rengeteg szeretetet és szakmai segítséget is kapott az énekesnőtől.

„Minden problémával, hírrel engem hívott elsőnek, ezért volt, hogy egy nap tízszer is beszéltünk telefonon. Sokat találkoztunk személyesen is, sőt közös fellépéseink is voltak” – mesélte Poór Péter az Almáriumban.

Hogy milyen háziasszony volt Harangozó Teri, az is kiderül a beszélgetésből, amely IDE kattintva nézhető újra.

