Élőben közvetíti a Bartók Rádió a Proms záróhangversenyét a londoni Royal Albert Hallból

Kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt! Szombaton 20.30-tól ugyanis élőben közvetíti a Bartók a Rádió a világhírű BBC Proms komolyzenei fesztivál záróhangversenyét, amely a bécsi újévi hangverseny mellett az egyik legnépszerűbb klasszikus zenei esemény világszerte.

A BBC Proms, vagy más néven, The Proms nagy hagyományú, 1895 óta Londonban évente megrendezett komolyzenei fesztivál. A több héten át tartó eseménysorozat a világ legjelentősebb zenészeinek találkozóhelye. A fesztivál Royal Albert Hallban tartott záró koncertje külön jelentőséggel bír, amely igazi show, egy külön ünnep.

Ennek lehetnek részesei a Bartók Rádió hallgatói, hiszen szombaton, szeptember 11-én, 20.30-kor a rádió élőben kapcsolja a londoni koncerttermet.

A komolyzenei fesztivál záróhangversenyén hallható lesz Stuart Skelton ausztrál tenor, aki izgalmas hőstenorjával és lebilincselő színpadi jelenlétével generációjának egyik kiemelkedő énekese, a világ operaszínpadainak állandó szereplője. Hozzá csatlakozik a karizmatikus lett harmonikaművész, Ksenija Sidorova is az idei Proms csúcspontján, a Last Nighton, ahol a BBC együtteseit - a vezető karmester - Sakari Oramo vezényli. Immár hagyomány, hogy koncert második részének állandó darabjai mellett Skóciából, Walesből és Észak-Írországból származó népdalok is megszólalnak a műsorban, hogy tükrözzék a fesztivál utolsó koncertjének igazán brit jellegét.

A szombaton 20.30-kor kezdődő két és fél órás koncert részletes programját megtalálják a Bartók Rádió weboldalán, a mediaklikk.hu/bartok oldalon a Rádió Műsor menüpont alatt.

A címlapfotó illusztráció.