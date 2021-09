Keleti Éva beköltözött Latinovitsékhoz

Megosztás Tweet



Keleti Éva híres Ruttkai-Latinovits fotósorozatának külön története van, ami nem csak abban merül ki, hogy együtt élt pár napig a művész-házaspárral. A kép elkészülésekor megélt pillanatról árult el részleteket a 90 éves fotóművész, Keleti Éva a Duna Televízió Almárium című műsorában.

Az 50-es évek óta minden magyar jelentős színészt, rendezőt, zenészt ismert és megörökített fényképezőgépével. Eleven riportok, szokatlan életképek jellemzik munkásságát. A Kossuth-díjas Keleti Éva augusztusban betöltötte a 90. életévét, de még aktív, új kiállításon gondolkodik, amellyel a család fogalmát tervezi megmutatni – árulta el a Duna Televízió hétköznap délutáni műsorában a fotóművész hozzátéve, hogy úgy érzi, egy fogalmat megfotografálni nagyon nehéz.

Keleti Éva az Almárium stúdiójában azt is kifejtette, hogy egy kép elkészítésénél nem számított, mit érez az alany iránt, vagy barátok-e, pusztán az, van-e mondanivalója az illetőről. A Ruttkai-Latinovits párhoz viszont baráti kapcsolat fűzte, amely lehetővé tette, hogy hozzájuk költözve születhessen meg a legendás fotósorozat.

„Olyan képet szerettem volna róluk, amilyet más nem tud megcsinálni, ezért odaköltöztem hozzájuk. Két napig gép sem volt a kezemben, a harmadik nap délelőtt viszont eljött a pillanat, mikor éreztem, hogy ez most egy olyan pillanat. És ők is felszabadultak voltak, nem pózoltak, pusztán egy hétköznapi házaspárként álltak előttem. Ennél a bizonyos képnél, csak annyit mondtam Évának, hogy vegye kezébe azt fotót, amely a Rómeó és Júlia című előadáson készült, ahol az ő szerelmük lángra lobbant. Éva megfogta a képet, ránézett, odahívta Zolit is. A képet nézve volt egy másodperc, mikor Éván átfutott, hogy hol tartanak most” – mesélte Keleti Éva az Almáriumban.

A Kossuth-díjas fotóművész a műsorban kifejtette véleményét az analóg és a digitális fotózásról is, ez utóbbit ugyanis nem szívlelte, de aztán megváltozott a véleménye. Hogy miért, az is kiderül a beszélgetésből, amely IDE kattintva nézhető újra.

