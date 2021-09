Ilyen volt a Nyár 21 – A műsorvezetők felidézték a legjobb pillanatokat

Megosztás Tweet



A Nyár 21 kibővített tartalommal tért vissza a képernyőre Magyarország teljes turisztikai portfóliójából válogatva, az élmények legjavával és élő helyszíni kapcsolásokkal jelentkezett a legvonzóbb úti célokról. A Duna Televízió népszerű nyári magazinműsora augusztus 31-én a szezon utolsó adásához érkezett, amely kapcsán a műsorvezetők, Somossy Barbara, Rátonyi Kriszta, Forró Bence és Fodor Imre idézték fel a legemlékezetesebb pillanatokat.

Az elmúlt hónapokban a Nyár 21 stábja kereken 300 riportot forgatott országszerte, míg az élő adásokban csaknem 600 vendég osztotta meg gondolatait, ismereteit a nézőkkel. A lenyűgöző panorámájú révfülöpi stúdióban ismert emberek, szakértők, mesteremberek fordultak meg, sztárvendégek, zenészek léptek fel és szórakoztatták a közönséget.

(Fotó: Koncz Márton)

A Nyár 21 műsorvezetői emlékezetes pillanatokat éltek meg a forgatások és az adások során. „Idén nyáron nekünk is lehetőségünk adódott bebarangolni kis hazánkat. Látnivalókban, kulturális és történelmi kincsekben és programkínálatban gazdag településekről jelentkeztünk. Rendhagyó volt, hogy a megannyi sztárvendég mellett az idei ötkarikás játékok olimpikonjait is köszönthettük és személyesen gratulálhattunk nekik. A legizgalmasabb tokiói pillanatok mellett sok személyes történetet is megosztottak velünk. Külön öröm, hogy lehetőségünk volt a Bujtor István Filmfesztiválról is beszélgetni a Nyár 21-ben, mivel a Balaton legnagyobb filmes seregszemléjéről egy különdíjat sikerült elhoznom. Levakarhatatlan mosollyal, boldogsággal és persze részben könnyes szemekkel zárom az idei nyarat is, hiszen a műsor stábja olyan számomra, mint egy nagy család. Felejthetetlen kaland volt az elmúlt két és fél hónap” – mesélte Somossy Barbara.

Műsorvezetőtársa, Forró Bence hozzátette „nekem idén a legnagyobb élmény az olimpia volt, mégpedig azért, mert vendégül láthattuk a Tokióban érmet szerzett sportolóinkat. Egy sportrajongónak ezek a pillanatok, beszélgetések sokat jelentenek. Önmagában élőben látni, és érezni egy olimpiai érem súlyát nem mindennapi érzés. Nem beszélve arról, hogy akadt olyan olimpikon, például a Tokióban második helyen végzett nyílt vízi úszó, Rasovszky Kristóf, akivel volt szerencsém korábban is beszélgetni több alkalommal, például a világbajnoki címét követően. Felemelő, hogy riporterként vagy műsorvezetőként ott tudunk lenni személyesen is az ilyen kiválóságok karrierjének fontos állomásainál”.

Rátonyi Kriszta, a Balaton szerelmese is megosztotta legkedvesebb emlékeit. „A legnagyobb élményem pont az utolsó hetünkhöz kapcsolódik. Imrével motorcsónakba pattantunk, hogy a másik oldalról is megcsodáljuk a nyarunk ikonikus helyszíneit, ugyanis rengeteget látjuk a partról a Balatont, de fordítva ritkán fordul elő. Badacsony, Szigliget, Fonyód és Balatonboglár volt az útirány, és a kicsit már ősziesebb napsugarak alatt jólesett felidézni mindazt, amit átéltünk. Nekem különösen nagy élmény volt, hiszen a szezon eleji balesetem után nem voltam biztos benne, hogy még lehet részem egy igazi balatoni nyári időszakban, de a sors, és az időjárás is kegyes volt hozzám, mert miután visszatértem dolgozni igazi kánikulai heteket tölthettem el Révfülöpön.”

Fodor Imre az események felidézése során kiemelte, hogy „két nagy szenvedélyem ért össze a Nyár 21-ben, amikor lóháton vezethettem a műsort, még ha csak egy beszélgetés erejéig is. Ezúton is köszönet a lónak, Csokoládénak, hogy mindezt lehetővé tette. A másik, hogy kipróbálhattam egy új vízi sporteszközt, az elektromos szörfdeszkát, az eFoilt. Az elején bonyolultnak tűnt, de aztán kiderült, nem is olyan nehéz suhanni 80 centiméterrel a víz felett”.

A Nyár 21 legjobb pillanataiért érdemes ide kattintani.

További érdekességekért érdemes felkeresni a műsor honlapját, valamint Facebook- és Instagram-oldalát. A Nyár 21 adásai visszanézhetők.