Elindult a közmédia vallási csatornája, a Bizony, Isten!

Megosztás Tweet



Portrék, reményteli történetek, példák és példaképek, mindenkit érintő kérdések és válaszok. A közmédia vallási tartalmainak fóruma.

Mindenki nagy örömére elindult a közmédia Vallási Főszerkesztőségének YouTube-csatornája a Bizony, Isten!

„Az igény egyszerre érkezett az egyházak felől, hogy így könnyebben, és kiszámíthatóan érhessék el az egyházi műsorokba készülő tartalmaikat, illetve a közmédia részéről, akik úgy gondolták, hogy a területen készülő értékes anyagok megtalálhatók és elérhetők legyenek egy közös online felületen” – mondta a hirado.hu-nak Andrónyi Kolos, az MTVA Vallási Főszerkesztőségének vezetője.

A korábbi sikeres műsorokból válogatva is kerülnek fel anyagok a csatornára, azonban most a jövőre koncentrálnak.

„Lesznek csak online felületre készülő anyagaink, folyamatosan töltjük fel a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) készült és készülő műsorainkat, de itt is elérhető lesz például a NEK-zárómise Ferenc pápával” – emelete ki Andrónyi Kolos.

A csatornán már megtalálható az augusztusban elindult két új műsor a Jóembert keresünk, Zakar Ádámmal és a Találkozás.

Andrónyi Kolos elmondta, különösen fontos a csatorna indulása, hiszen a NEK előtt számos új műsor is elkészül, amelyek a YouTube-on is elérhetők lesznek. Ilyen az Őbenne című sorozat, A misztérium, valamint ide is felkerülnek a MindenkiNEK adásai, a NEK-események napi összefoglalói.

„A lendületet szeretnénk fenntartani, a vallási műsorok megújulásán dolgozunk, és ennek egyik állomása, hogy most lett egy saját online felülete a területnek” – mondta a vezető szerkesztő.