Még többet segít feleségének Gájer Bálint, amióta apa lett

Gájer Bálint minden szabadidejét egyhónapos kisfiával tölti. Feleségével és a kis Kristóffal jelenleg Balatonfüreden nyaralnak, ahol októberi nagykoncertjére készül fel a pihenéssel – derült ki a Nyár 21 legutóbbi adásából.

A színpadon és a családi fészekben is igyekszik helyt állni Gájer Bálint, a „swing hercege”. A Pro Arte díjas énekes a Nyár 21 legutóbbi adásában mesélt arról, milyen szép kihívást talált az apaságban, és hogyan próbálják a napi rendjüket kisfiukhoz, a másfél hónapos Kristófhoz igazítani.

„Kisgyerekes szülőként megváltozott a napirendünk, jóval kevesebbet alszunk. Ha nem vagyok eléggé kipihent, az a hangomon is meghallatszik, és nem tudok olyan összeszedett lenni a színpadon, ezért a közelmúltban egy hetet Brigi, a feleségem a szüleinél, Sopronban töltött a kisfiunkkal. Szerencsére az utazás nem viselte meg, a hepehupás utak jól elringatják” – mesélte Gájer Bálint a Duna Televízió Nyár 21 című műsorában, amelyben tapasztalatokat is cseréltek Forró Bence műsorvezetővel, aki tavaly tavasszal lett édesapa. Az énekes úgy érzi, ő lassabb léptekkel érkezett meg az apaság lelki mélységeibe, hozzátette, az anyukáknak van kilenc hónap előnyük ebben. A kisfia körüli teendők mellett idén nyáron ráadásul már az aktív koncertezéshez is visszatérhetett.

„Intenzív ez a nyár, szerencsére, szeptemberben is közel húsz fellépésem van, így nem unatkozunk. Igyekszem azért nem kivonni magamat az otthoni feladatokból sem, amint megnyikkan Kristóf, kelek, és segédkezem a feleségemnek. A fűnyírás mellett a mosogatásba vagy a vasalásba is besegítek” – mesélte hozzá Gájer Bálint, aki a feladatmegosztás híve a hétköznapokban, mert nem szeretné túlterhelni feleségét. A további részletek a Nyár 21 idézett adásából megismerhetők, amelyben negyedik lemezéről és októberi önálló nagykoncertjéről is mesél.

A címlapfotón: Gájer Bálint énekes (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)