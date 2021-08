Különös kérdésekre kaptak választ a gyerekek a Hetedhét kalandban

Megosztás Tweet



Az M2 gyerekcsatorna kalandos műsorában megismerhették a kicsik azokat a fűszernövényeket, amely gyakran az ő életükben és ételükben is szerepet játszanak, de olyan érdekes kérdésekre is választ kaphattak, mint például, hogy a tengeri csillag vajon állat vagy növény?

Gyarmati Erik, a Hetedhét kaland műsorvezetője a „Különös Kérdések Központjába” kalauzolta a gyerekeket, ahol kiderült például, hogy a tengeri csillag állat, sőt az is, hogy mit eszik vacsorára.

Az M2 gyerekcsatorna műsorában a kicsik megismerkedhettek olyan fűszernövényekkel is, amelyek ízével már találkoztak, ám most megtudhatták, hogy néz ki a bazsalikom, a kapor vagy a menta mielőtt étel-ital formájában a pocakjukba kerül. Ennek kapcsán pedig azt is megtudhatták, a Hetedhét kaland kis nézői, hogy milyen ízletes és egészséges limonádét lehet készíteni.

Aki minderről lemaradt, az ide kattintva bepótolhatja az adást.

Hetedhét kaland – szórakoztató, ismeretterjesztő műsor gyerekeknek, minden hétköznap 10 percben, az M2 gyerekcsatornán.

Címlapfotó: M2