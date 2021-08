Úti tippek a Nyár 21-ben – Fókuszban Kiskőrös három legnagyobb büszkesége

Megosztás Tweet



Kiskőrös méltán lehet büszke arra, hogy hazánk költőóriás hazafijának, Petőfi Sándornak a szülővárosa. A mintegy 14 ezer lelket számláló, Bács-Kiskun megyei település azonban nemcsak a költő emlékháza miatt különleges kirándulóhely – derült ki a Duna Televízió Nyár 21 című műsorának bejátszójából.

Rövid, de jelentőségteljes életét Kiskőrösön kezdte a hazafias irodalom emblematikus alakja, Petőfi Sándor. A költő szülővárosa mára virágzó település, ahol a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum mellett, egy 1845-ben épült klasszicista kúriában helyet kapott a János Vitéz Látogatóközpont is, amely korszerű technikai megoldásokkal mutatja be Petőfi Sándor elbeszélő költeményét. A NYÁR 21 legutóbbi adásában mindkét kiállítóhelyet bemutatta a Duna Televízió nézőinek, de a bejátszóból az is kiderült, mitől olyan különleges a kiskőrösi rétes. A további részletek a Nyár 21 aktuális adásában visszanézhetők.

A közmédia megújult nyári magazinműsora, a Nyár 21 kibővített tartalommal Magyarország teljes turisztikai portfóliójából válogatva, az élmények legjavával várja a Duna Televízió nézőit hétfőtől szombatig 10.00-12.00 óra között, vasárnap pedig 6.50-től a heti adásokból láthatnak válogatást a nézők.

A NYÁR 21 korábbi adásai 60 napig korlátlanul újranézhetők a MédiaKlikken.