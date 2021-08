Több Jancsó-mozival is emlékezett a közmédia a magyar film jeles évfordulójára

Megosztás Tweet



Tévedett Cserhalmi György, amikor egy interjúban azt állította, hogy a magyar film 120 éves évfordulójának évében a közmédia egyetlen Jancsó Miklós filmet sem tűzött műsorára.

Interjút adott a Filmtett portálnak Cserhalmi György színművész – melyet szemlézett a 24.hu hírportál is –, melyben azt mondta, hogy valamiről árulkodik az, hogy a közmédia „a magyar film 120 éves évfordulója kapcsán egyetlen Jancsót sem ad le”.

Ezzel szemben a Duna Televízió 2021 áprilisában a Fényes szelek, majd júniusban az Oldás és kötés című Jancsó Miklós filmeket is bemutatta, valamint a tervek szerint a következő két hónapban legalább további három Jancsó-alkotást is a műsorára tűz, közülük egyet a rendező szeptember 27-én esedékes születésnapján is.

Emellett Jancsó Miklós művei a közmédia különböző csatornáin az elmúlt években közel kéttucatnyi alkalommal kerültek műsorra.