Bogányi Gergely elárulta, miért nincs két egyforma interpretációja egy darabnak

Megosztás Tweet



Négyéves korában kezdett zongorázni Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, aki mostanában a komponálásra is igyekszik több időt fordítani. A tanárként is munkálkodó, illetve a Bogányi zongorát megálmodó, kifejlesztő művész a Bartók Rádió Arckép című műsorában beszélt arról, miért nehéz számára Chopin-műveket játszani és elárulta, miért szól ugyanaz a darab másként más művész előadásában.

Bogányi Gergely életében Finnország fontos szerepet játszott. 13 évesen költözött ide a családjával, mivel szüleit tanítani hívták. Ő és testvérei is itt érettségiztek finn nyelven, majd innen jutott ki az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a finn zeneakadémia ösztöndíjasaként az Indiana Egyetemen tanult.

„Hiába játssza két ember ugyanazon a hangszeren ugyanazt a darabot, mégis óriási különbség lehet a két előadás között. Ennek oka pedig az, hogy valaki csak eljátssza a hangokat, míg más képes közvetíteni a zene mondanivalójának mélyebb struktúráját. Ez óriási különbség, a művészet pedig az utóbbinál kezdődik”

– mondta az Arckép című műsorban Bogányi Gergely zongoraművész, akinek különleges tehetségére már fiatal korában felfigyeltek.

Játszott a világ leghíresebb koncerttermeiben, munkásságának egyik csúcspontja volt, mikor

a 2010-es Chopin-év alkalmából rendezett két napon átívelő koncertsorozaton a zeneszerző összes, szólózongorára írt művét megszólaltatta. Ez közel 900 perc volt. „Ijesztően hangzik ez a 900 perc, főleg azét, mert nagyon kevés olyan perc van benne, amely nem igényel nagyon mély lelki vívódást, gyötrődést, elmélyülést. Chopin esetében szinte az összes darabjára igaz, hogy nehéz kérdésekkel foglalkozik, súlyos mondanivalóval. Ami igazán nehéz ezekben a művekben, hogy elképesztően mély mondanivalójuk van, ugyanakkor textúrájuk szigorú keretbe van foglalva. Ez a kettősség, ami folyamatosan vívódik egymással, teszi nehézzé számomra ezen művek tolmácsolását”

– vallotta be a zongoraművész.

„A küzdés, a szenvedés, az ima, a munka és néha-néha egy kis siker jó arányban volt jelen az életemben. Ezt szeretném folytatni, ha lehet, azt kívánom, hogy ennél jobban tudjam csinálni”

– összegezte eddigi életét Bogányi Gergely. A művész a Bartók Rádió Arckép című műsorában megemlékezett tanítóiról, akik nyomán ő is igyekszik felügyelni néhány tehetséges fiatal fejlődését. Bogányi Gergely e tanárszerepen túl saját fejlesztésű hangszer tökéletesítésén is fáradozik, a koncertezés mellett pedig a komponálásra is igyekszik több időt fordítani.

A teljes interjú IDE kattintva újrahallgatható!

Arckép – zenés portréműsor a magyar és a nemzetközi zenei világ legnagyobb egyéniségeivel, illetve a hazai művészvilág jeles képviselőivel péntekenként 19 órától a Bartók Rádió műsorán.