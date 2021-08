Krisz Rudi a Nyár 21-ben elárulta, mit köszönhet a pandémiás időszaknak

Négy évvel ezelőtt tért vissza a hazai popéletbe Krisz Rudi, akinek mindennapjaiba nemcsak az újbóli szereplések, hanem kislánya születése is komoly változást hozott. A Duna Televízió nyári magazinműsorában az énekes a szülői szerepről is beszélt, de azt is elárulta, milyen sok megismételhetetlen pillanatot tudott tölteni gyermekével a pandémia időszakában.