Forró Bence a Nyár 21-ben felszelte az ország kenyerét

Az idei Szent István-napi kenyér a Solymár gyöngye lett, amely a solymári Hel Pékség terméke. A díjnyertes pékáruról Szász Krisztián, a pékség tulajdonosa mesélt a NYÁR 21 műsorában, ahol megmutatták a kenyér ínycsiklandó belsejét, sőt a műsorvezetők meg is kóstolták azt.

A hónap elején az Országház Vadásztermében mutatták be az idei, ünnepi Szent István-napi kenyeret. A szakmai zsűri bírálata alapján a Solymár gyöngye nevezetű kenyér kapta a megtisztelő elismerést, amely megfelelt a kiírt kritériumoknak és ízében is elkápráztatta a hivatalos kóstolókat. Előírás volt, hogy a kenyér kovászos technológiával, legalább kétféle liszt felhasználásával készüljön, döntő részben gabonaőrleményekből, kizárólag magyar alapanyagok felhasználásával, adalékanyagok, célkeverékek nélkül, csak természetes alapanyagokból. A különleges péktermék a révfülöpi mólóra is megérkezett, ahol a Nyár 21 műsorvezetői, Forró Bence és Somossy Barbi kérdezték a solymári pékség tulajdonosát arról, milyen munka előzte meg a tökéletes kenyér előállítását.

„Mindössze kétféle liszt, rozs és búza keveréke, víz, élesztő és só alkotják a Solymár gyöngye tésztáját. A 70 százaléka víz, ami biztosítja a kenyér frissességét, továbbá az eltarthatóságáért és a rugalmasságáért is felel. Rengeteg múlik az alapanyagok minőségén, ezért nemcsak az elkészítés, hanem a megfelelő termékek kiválasztása is nagy odafigyelést igényel” – fogalmazott a Duna Televízió műsorában Szász Krisztián, a solymári Hel Pékség tulajdonosa. Az ország idei Szent-István napi kenyeréről többet is megtudhatnak az érdeklődők a Nyár 21 idézett adásából, ahol Forró Bence élőben szegte meg a ropogós pékárut.

