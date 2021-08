Poór Péter nem bánta meg, hogy a zenei pályát választotta

Megosztás Tweet



A Dankó Rádió Derűs napot! című műsorának vendége szerdán reggel Poór Péter táncdalénekes, dalszerző, szövegíró volt. Tarnai Kiss László szerkesztő-műsorvezető a családjáról és a zenei indíttatásról kérdezte a művészt, de a beszélgetésben kitértek a régi, legendás pályatársakra is.

Bár közelebb van már a nyolcvanhoz, mint a hetvenhez, Poór Péter továbbra is fáradhatatlan: folyamatosan fellép, tanít vagy éppen hangszerel. Pihenéssel nem sok időt tölt, saját bevallása szerint soha nem alszik nyolc órát – mesélte Tarnai Kiss László szerkesztő-műsorvezetőnek, a Dankó Rádió műsorában.

A Magyar Televízió 1967-es Táncdalfesztiválján országszerte ismertté vált énekes az életkedvét az elmúlt időszak megpróbáltatásai ellenére sem veszítette el egy pillanatra sem, de azt bevallotta, néha el tud keseredni, ha eszébe jutnak a régi barátai és kollégái, akik már nem lehetnek közöttünk.

„Aradszky László, Koós János, Máté Péter és Harangozó Teri nemcsak pályatársaim, hanem mind közeli jóbarátaim voltak. Fantasztikus slágereket énekeltek mind és nagyszerű emberek voltak. A jó értelemben véve voltak sztárok, tehetségesek és népszerűek”

– fogott múltidézésbe Poór Péter, aki ma már elképzelhetetlennek tartja, hogy bármi mással foglalkozzon, mint a zene.

„Édesapám művészhajlamú gépészmérnök volt, remekül hegedült. Édesanyám pedig tanítónőként dolgozott, megbecsült belvárosi pedagógus volt, ő is szépen zongorázott és énekelt. Bár meghatározó volt számomra a zene mindig, közben folyton azt mondták, hogy legyen egy szakmám is, hogy ne legyek kiszolgáltatva a hangomnak, a zeneiparnak és a közönségnek” – tette hozzá az énekes, akinek karrierje a bizonyíték arra, hogy annak idején nem nyúlt mellé, amikor a zenei pályát választotta: hazai sikerei mellett a tengerentúlon is kedvelt és népszerű előadó. A beszélgetés további részletei a MédiaKlikk felületén visszahallgathatók.

