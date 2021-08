II. János Pál pápa megpróbáltatásokkal teli életútja a Dunán

Megosztás Tweet



A Karol - A pápa, aki ember maradt című kétrészes filmet tűzi műsorára augusztus 6-án és 7-én este a Duna Televízió az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra történő lelki ráhangolódás jegyében. Az alkotás bemutatja Karol Wojtyla életútját fiatal korától egészen pápává választásáig, a Hanja nevű fiatal szerelmével átélt borzalmakkal teli II. világháborút, majd a háború utáni, immár a szovjet övezethez csatolt Lengyelországban tanítással töltött éveit.

A film első része – amely augusztus 6-án este 22.40-től látható – a későbbi II. János Pál pápa ifjabb éveit dolgozza fel. Bemutatja a németek támadása elől a lakossággal együtt menekülő fiatal egyetemista Karol Wojtylát, aki elhatározta, hogy maga is fegyvert fog a támadók ellen. Szerelme, Hanja a családjával Vadovicébe menekül. De már nincs hova menni. A menetet német repülők sorozatlövései tarolják le. Karol és Hanja sorstársaikkal együtt napról napra élik meg a megszállás iszonyatát, a kegyetlenkedéseket, a nyomort, a kiszolgáltatottságot. Karol minden erejével azt keresi, miként találhatna kivezető utat a mély kétségbeeséséből.

Az augusztus 7-én 21.35-től látható második részben már a szovjet övezethez csatolt Lengyelországban élő fiatal Karol Wojtylát láthatjuk, akit a lublini egyetem etikai tanszékére küldenek. Itt teljes idejét a fiatalok tanításának szenteli. A rendőrség azonban továbbra is a nyomában van, és egy diákot állítanak rá, aki még a gyónások lehallgatásától sem riad vissza. De Karol soha nem beszél politikáról, sőt, óvja a barátait minden agressziótól. A lélek megőrzésének lehetőségéért küzd. Amikor azonban új keresztet kell felszentelni Nova Hutában, szilárdsága még a rendőrséget is meghátrálásra készteti. Bátorsága hamar a krakkói segédpüspöki székbe emeli, és a vallás megújulásába vetett mély bizalmával Rómában is kitűnik…

A film zenéjét az Oscar-díjas Ennio Morricone szerezte, Karol Wojtylát pedig Piotr Adamczyk alakítja.

A Karol - A pápa, aki ember maradt című lengyel-olasz életrajzi film első részét augusztus 6-án, 22:40-től, míg második részét augusztus 7-én, 21:35-től tűzi műsorára a Duna Televízió.

A filmet feliratozva a teletext 333. oldalán lehet nézni, és a vetítés után 7 napig megtekinthető a Médiaklikken!